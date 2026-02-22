Getty Images Sport
Eberechi Eze iguala a Thierry Henry y Robin van Persie en los libros de historia del Arsenal tras otra actuación heroica en el derbi del norte de Londres contra el Tottenham
La brillantez de Eze en el derbi
Eze, tras marcar un hat-trick contra el rival local del Arsenal en el Emirates, que también se saldó con una victoria por 4-1, anotó dos goles contra el atribulado Tottenham el domingo. Su último doblete significa que ha igualado los récords goleadores de Henry y Van Persie en este emblemático partido, según Opta. Ahora solo está por detrás del máximo goleador del Arsenal en el derbi, Robert Pires, que suma siete goles en este encuentro, y de Emmanuel Adebayor.
De vuelta del frío
Eze solo ha sido titular en 14 partidos esta temporada y no jugaba los 90 minutos completos con el Arsenal desde el 23 de noviembre. Como es lógico, estaba encantado de volver a ser protagonista en el equipo de Mikel Arteta, que recuperó su ventaja de cinco puntos en lo más alto de la Premier League.
Tras el partido, el centrocampista declaró a Sky Sports: «Siempre intento colocarme en esas posiciones para estar listo, encontrar espacios y trabajar duro para aprovechar esas oportunidades. Cuesta mucho llegar hasta ahí, pero hoy ha salido bien. Hemos hecho un buen partido. Hemos hecho lo que teníamos que hacer hoy, que era lo más importante».
Al ser preguntado por la importancia de responder al decepcionante empate con el Wolverhampton a mitad de semana, respondió: «Sí, sin duda eso es lo más importante. Sabemos de lo que somos capaces. Tenemos que jugar los partidos para dominar y ganar, y contamos con los jugadores necesarios en el equipo para hacerlo. Ha sido una victoria importante para nosotros y seguimos adelante».
Sobre Viktor Gyokeres, que también marcó dos goles, añadió: «Vik lo esperaba durante todo el partido. Se puede ver lo mucho que ayuda al equipo. No solo con sus goles, sino con el esfuerzo que pone y colocando a jugadores como yo en buenas posiciones, lo que ayuda mucho, y hoy ha marcado dos goles que sin duda se merece».
El descenso de los Spurs hacia la zona de descenso
Los Spurs languidecen en el puesto 16 y corren un gran peligro de descender. El club del norte de Londres se encuentra a solo cuatro puntos del West Ham United, que ocupa el puesto 18, y solo ha conseguido ganar siete de sus 27 partidos.
Según la BBC, el Arsenal ha registrado su mayor victoria fuera de casa contra el Tottenham en la liga desde el 5-0 de diciembre de 1978, mientras que es la segunda temporada en la que los Gunners ganan los dos partidos de liga contra los Spurs por tres o más goles, después de la temporada 1934-35.
El defensa Micky van de Ven declaró: «ElArsenal fue el mejor equipo. Seguíamos en el partido con el 1-1, pero después del descanso, ellos marcaron enseguida y entonces se hizo muy difícil.
Podríamos haber presionado un poco mejor. Presionamos arriba, pero el Arsenal salió bien parado. Es algo en lo que tenemos que trabajar. Hoy han sido el mejor equipo.
Es un riesgo cuando vas hombre a hombre y si uno llega tarde, te quedas abierto, pero cuando ganas el balón arriba, tenemos muchas opciones. Por el contrario, cuando ellos salen, es un gran riesgo».
Sobre el entrenador interino Igor Tudor, que dirigió su primer partido contra los Gunners, Van der Ven añadió: «Nos ha estado presionando toda la semana. Hemos trabajado en ello todos los días. Es su primera semana y quiere ayudarnos en todo lo posible. Tenemos toda la semana para prepararnos para el Fulham. Necesitamos ganar los partidos. Paso a paso. Ahora jugamos contra el Fulham».
¿Qué viene después?
El Arsenal se enfrentará al Chelsea en otro derbi londinense el próximo domingo, mientras que los Spurs volverán a la acción contra el Fulham en su propio choque capitalino.
