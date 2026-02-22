Eze solo ha sido titular en 14 partidos esta temporada y no jugaba los 90 minutos completos con el Arsenal desde el 23 de noviembre. Como es lógico, estaba encantado de volver a ser protagonista en el equipo de Mikel Arteta, que recuperó su ventaja de cinco puntos en lo más alto de la Premier League.

Tras el partido, el centrocampista declaró a Sky Sports: «Siempre intento colocarme en esas posiciones para estar listo, encontrar espacios y trabajar duro para aprovechar esas oportunidades. Cuesta mucho llegar hasta ahí, pero hoy ha salido bien. Hemos hecho un buen partido. Hemos hecho lo que teníamos que hacer hoy, que era lo más importante».

Al ser preguntado por la importancia de responder al decepcionante empate con el Wolverhampton a mitad de semana, respondió: «Sí, sin duda eso es lo más importante. Sabemos de lo que somos capaces. Tenemos que jugar los partidos para dominar y ganar, y contamos con los jugadores necesarios en el equipo para hacerlo. Ha sido una victoria importante para nosotros y seguimos adelante».

Sobre Viktor Gyokeres, que también marcó dos goles, añadió: «Vik lo esperaba durante todo el partido. Se puede ver lo mucho que ayuda al equipo. No solo con sus goles, sino con el esfuerzo que pone y colocando a jugadores como yo en buenas posiciones, lo que ayuda mucho, y hoy ha marcado dos goles que sin duda se merece».