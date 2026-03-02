Según informes recientes, la tan esperada reunión finalmente ha tenido lugar en Turín, lo que podría servir como catalizador para un cambio drástico en la próxima estrategia de fichajes de la Juventus. Los bianconeri se encuentran actualmente inmersos en un intenso periodo de negociaciones internas, trabajando sin descanso para asegurar el futuro de varias figuras clave de la plantilla. Con Kenan Yildiz y Weston McKennie ya comprometidos con el club, toda la atención se ha centrado en su emblemático número nueve.

Las especulaciones han rodeado al internacional serbio de 26 años durante meses, sobre todo porque su contrato actual se acerca a su fecha de vencimiento en junio de 2026. La primera cumbre entre la jerarquía del club y los representantes del delantero ha dado resultados positivos que pocos esperaban hace unas semanas, lo que indica un deseo mutuo de encontrar un terreno común.