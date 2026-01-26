Getty Images
Dro Fernandez rumbo al PSG y el Barcelona confiesa su sorpresa ante la transferencia
Laporta denuncia la ‘desagradable’ ruptura de confianza
La relación entre Barcelona y PSG ha sido tensa durante años, y la temperatura está a punto de bajar aún más con la inminente salida del muy valorado mediocampista ofensivo Dro Fernández. Según Fabrizio Romano, el acuerdo está prácticamente cerrado, y el joven se encuentra hoy en París para completar sus exámenes médicos antes de un traspaso de 8 millones de euros.
El fichaje ha dejado un sabor amargo en el presidente del Barcelona, Joan Laporta. En declaraciones a Catalunya Radio, Laporta no ocultó su decepción, señalando que el club confiaba en tener un plan claro para asegurar el futuro a largo plazo de Fernandez en el Camp Nou una vez alcanzara la madurez.
“Hablaremos cuando todo esté cerrado”, afirmó Laporta. “Ha sido una situación desagradable. Podríamos haber gestionado esto según lo propuesto, pero ha sido una sorpresa porque habíamos acordado una nueva solución con Dro cuando cumpliera 18 años. Sorprendentemente, su agente nos comunicó que no podría cumplir con lo acordado.”
Un ascenso meteórico detenido en el Camp Nou
El sentimiento de pérdida en el Barcelona se ve aún más agravado por el rápido progreso que Fernández había mostrado en los últimos seis meses. El centrocampista fue ascendido con rapidez al primer equipo, reflejando la intención del club de convertirlo en una pieza clave de su proyecto futuro.
Fernández fue incluido en el plantel senior para la gira de pretemporada del Barcelona en Corea del Sur, un hito importante que le permitió entrenar junto a las estrellas del club. No tuvo que esperar mucho para su debut competitivo, que llegó en LaLiga en septiembre durante la ajustada victoria por 2-1 sobre la Real Sociedad.
Su ascenso continuó en octubre cuando recibió su primer partido en la Champions League. Fernández aprovechó la oportunidad, contribuyendo con una asistencia en la contundente victoria 6-1 sobre el Olympiakos. Hasta la fecha, ha disputado cinco encuentros con el primer equipo, cuatro de ellos en LaLiga. Que un jugador impacte tan rápido en el primer equipo, solo para marcharse en plena temporada de revelación, representa una significativa falla de retención para el club catalán.
El PSG vuelve a asaltar La Masia
Para los aficionados del Barcelona, esta historia resulta dolorosamente familiar. El PSG tiene un historial de apuntar a las filas juveniles del club catalán, habiendo reclutado de manera similar a Xavi Simons en 2019 y, por supuesto, con la adquisición récord de Neymar, que transformó por completo el mercado de transferencias.
La tarifa de 8 millones de euros representa un desembolso considerable para un jugador con apenas unas cuantas apariciones en el primer equipo, lo que subraya lo altamente valorado que Fernández es para el equipo de reclutamiento en el Parc des Princes. Para el PSG, asegurar a un talento que ya ha disputado la Champions League y se ha destacado en LaLiga supone un gran acierto, alineado con su estrategia reciente de incorporar jóvenes promesas de élite en lugar de solo superestrellas consolidadas.
Para el Barcelona, en cambio, la cifra ofrece poco consuelo. Aunque las dificultades financieras del club están bien documentadas, perder a un talento local que ya estaba aportando al primer equipo por una suma relativamente modesta es un golpe deportivo que el dinero no puede compensar de inmediato.
“Como entrenador, lo que hacemos es dar confianza a los jugadores”, dijo Hansi Flick cuando surgieron los primeros informes sobre un posible movimiento la semana pasada. “Intentas creer en ellos para que crezcan. También sé que hay personas alrededor de él. Quiero esperar a que esto sea cosa del pasado. Si decide cambiar de club, lo afrontaremos. Ahora no es el momento.”
Dro Fernández se somete a examen médico mientras el acuerdo se acerca al cierre
Con el reconocimiento médico llevándose a cabo hoy, se espera un anuncio oficial inminente. Fernández dejará el soleado clima de Cataluña para trasladarse a la capital francesa, donde buscará ganarse un lugar en el equipo de Luis Enrique.
Su desafío inmediato será adaptarse a una nueva liga y a un nuevo idioma, pero sus actuaciones durante el otoño sugieren que tiene el temperamento necesario para afrontar la presión. Mientras tanto, el Barcelona deberá llevar a cabo una investigación interna para entender cómo se dejó colapsar “lo acordado”, quedando impotente ante la salida de otra estrella de su academia.
