Getty/GOAL
¡Drama, tensión y suspenso! Senegal se impone a Marruecos y conquista la Copa Africana de Naciones 2025
- AFP
Senegal conquista África
Senegal se coronó campeón de la Copa Africana de Naciones 2025 tras vencer a Marruecos 1-0 en tiempo extra en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat el domingo.
Después de un empate 0-0 en los 90 minutos reglamentarios, el partido se extendió al tiempo extra, donde los Leones de Teranga finalmente se impusieron en un duelo esperado por todo el continente.
El encuentro comenzó a un ritmo elevado, acorde a una final continental. Apenas en el sexto minuto, Senegal estuvo cerca de abrir el marcador: Pape Gueye ejecutó un córner perfecto, pero su remate fue detenido por el portero marroquí Yassine Bounou.
Los anfitriones también tuvieron su oportunidad en el minuto 14, cuando Ismael Saibari, en buena posición fuera del área, envió su disparo desviado, dejando escapar la oportunidad de poner a Marruecos en ventaja.
Al minuto 38, Senegal protagonizó un rápido contraataque: Iliman Ndiaye avanzó por la banda derecha y quedó frente a Bounou. El experimentado portero del Sevilla se estiró y desvió el disparo bajo del atacante senegalés, salvando a su equipo justo antes del descanso.
- AFP
¡Increíble oportunidad!
Brahim Díaz se lució con un pase preciso dentro del área para Ayoub El Kaabi, quien tuvo una vista clara del gol, pero su disparo se fue apenas desviado. El portero senegalés Edouard Mendy, completamente superado, respiró aliviado cuando el balón salió al minuto 58. Los seguidores marroquíes, al igual que El Kaabi, se quedaron rascándose la cabeza ante la gran ocasión desperdiciada.
Tres minutos después, otra gran oportunidad para los Leones del Atlas: Abde Ezzalzouli conectó un centro en el área, pero su remate se fue por encima del travesaño. Una chance prometedora que el delantero del Betis no pudo concretar.
Al minuto 74, El Hadji Malick Diouf de Senegal y Neil El Aynaoui de Marruecos chocaron en un balón aéreo y ambos necesitaron atención médica. El partido se detuvo más de tres minutos, pero ambos jugadores pudieron continuar.
Ezzalzouli volvió a intentarlo al minuto 81 en otra posición favorable, pero Mendy volvió a intervenir con una atajada clave, manteniendo el marcador en cero.
En el tercer minuto del tiempo añadido, Senegal celebró un gol de Abdoulaye Seck, pero fue anulado por una infracción en la jugada previa. Los Leones de Teranga protestaron, mientras los Leones del Atlas respiraban aliviados, y el árbitro mantuvo su decisión.
- AFP
Drama de penaltis
Momentos después de que se anuló el gol de Senegal, el árbitro concedió un penal a Marruecos tras la caída de Brahim Díaz dentro del área. El árbitro revisó la jugada en el VAR antes de señalar la pena máxima para los Leones del Atlas.
La decisión encendió la tensión en el estadio: Senegal reaccionó visiblemente enfadado y abandonó el campo, aunque Sadio Mané permaneció. La protesta provocó un retraso de más de diez minutos antes de que el equipo regresara y se ejecutara el penal.
El momento se convirtió en un cara a cara dramático: Díaz frente a Mendy. En esta ocasión, el ex portero del Chelsea se impuso, atajando el penal y dando a Senegal una nueva oportunidad para luchar por el título.
- AFP
El MVP
Pape Gueye se convirtió en el héroe de su país al marcar el gol que decidió el tenso encuentro en Rabat, frente a una multitud local completamente entregada.
El jugador del Villarreal apareció en el momento justo, cuando Senegal más lo necesitaba, y su tanto será recordado por generaciones, dadas las circunstancias en que se logró.
Junto a Gueye, Edouard Mendy también se consagra como héroe nacional, tras sus intervenciones clave que salvaron a la nación en los instantes más críticos del partido.
- AFP
El villano
Brahim Díaz tuvo la gran oportunidad de darle el título a Marruecos, pero su penalti fue mal ejecutado y detenido por Edouard Mendy.
Ese instante representó el momento en que los Leones del Atlas estuvieron más cerca de coronarse campeones, pero la ocasión se esfumó en manos del delantero del Real Madrid.
Calificación del partido (sobre cinco): ⭐⭐⭐⭐⭐
Anuncios