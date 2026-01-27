Getty Images Sport
Revelado: Las dos opciones del Barcelona para reemplazar a Robert Lewandowski mientras el equipo de Hansi Flick intensifica la búsqueda de su sucesor
- AFP
Laporta 'sigue soñando' con Álvarez
Robert Lewandowski ha destacado desde que se mudó a Barcelona desde el Bayern Múnich en 2022, anotando 78 goles en 119 apariciones en la liga. Sin embargo, el delantero polaco ha tenido problemas debido a una lesión esta temporada, lo que ha limitado al delantero a solo ocho titularidades en la liga.
Mientras algunos desean mantener los servicios de Lewandowski, el delantero ha marcado nueve goles en 812 minutos de acción, la probabilidad es que el internacional polaco abandone al gigante de la Liga una vez que su contrato con Barcelona expire a finales de este año. Y el gigante español ha identificado dos objetivos de delanteros para asumir la camiseta número nueve una vez que el ex delantero del Bayern y del Borussia Dortmund se marche, según ESPN.
El actual presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien está en reelección en marzo, supuestamente "sigue soñando" con fichar a Julián Álvarez este verano. El argentino ha estado vinculado desde hace tiempo con un movimiento hacia los campeones defensores, pero se espera que un acuerdo para fichar al delantero del Atlético de Madrid sea complicado, ya que es probable que los gigantes de Madrid exijan más de €100m (£86m) para desprenderse de Álvarez.
El jugador de 25 años también ha decepcionado para el Atleti esta temporada, habiendo anotado solo siete veces en la máxima categoría de España este término. Además, el Barcelona enfrentaría competencia de Arsenal, el líder de la Premier League, si Los Colchoneros contemplan una venta de verano.
- Getty Images Sport
Deco prefiere el traspaso de Vlahovic
El director deportivo Deco, mientras tanto, está evaluando opciones de menor costo, con el delantero de la Juventus, Dusan Vlahovic, emergiendo como un candidato destacado para asumir el papel de delantero en lugar de Lewandowski. Se esperaba que Vlahovic dejara a la Vecchia Signora en la ventana de enero, pero sufrió una lesión en el aductor en noviembre, lo que ha dejado al delantero serbio fuera de acción hasta marzo.
Vlahovic fue vinculado con un traslado al Barcelona en 2022 antes de dejar la Fiorentina por la Juventus. El actual contrato del jugador de 25 años expira al final de la temporada y es libre para firmar un precontrato con equipos del extranjero.
El internacional serbio ha luchado por cumplir con las expectativas desde su traslado a la Juventus en 2022, y ha anotado solo tres goles en la liga esta temporada. El Barcelona no es el único interesado en Vlahovic, ya que los equipos de la Premier League, Tottenham y Chelsea, también están monitoreando al delantero de la Juventus. El AC Milan, también, ha sido acreditado con un interés en Vlahovic, con los Rossoneri esperando mantener al delantero en Italia.
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén adelantos expertos, predicciones basadas en datos & conocimientos para ganar con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra creciente comunidad ahora!
- AFP
Barcelona vuelve a la senda correcta tras el tropiezo ante La Real
El Barcelona volvió a la senda de la victoria y, en el proceso, a la cima de la tabla en España, al superar cómodamente al Real Oviedo en casa el domingo por la noche. Los goles en la segunda mitad de Dani Olmo, Raphinha y Lamine Yamal permitieron a los Blaugrana lograr una victoria de 3-0 sobre el equipo recién ascendido de Guillermo Almada, superando al Real Madrid para colocarse en la cima de la tabla, recuperándose de la derrota 2-1 de la semana pasada en la Real Sociedad.
Los Blancos habían ocupado brevemente el primer lugar al vencer al Villarreal 2-0 el sábado gracias a un doblete de Kylian Mbappé. El francés está ahora siete goles por delante en la carrera por el Trofeo Pichichi, habiendo anotado 21 veces en La Liga esta temporada.
¿Qué sigue para Barcelona?
El Barcelona volverá a la acción el miércoles por la noche para cerrar su campaña en la Liga de Campeones con la visita del equipo danés FC Copenhague. El equipo de Hansi Flick ocupa un lugar de playoff en la competencia de clubes más prestigiosa de Europa, pero está a la par en puntos con el PSG, que está en sexto lugar, y a dos puntos del Real Madrid y Liverpool, que están en tercer y cuarto lugar, respectivamente.
Y el Barcelona cerrará enero con un viaje liguero a Elche este fin de semana mientras intentan mantener su impulso por el título. Los blaugranas han ganado cada una de sus últimas cinco visitas a Elche, incluyendo una victoria por 4-0 en su visita más reciente al Martínez Valero en 2023.
Anuncios