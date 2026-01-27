Revelado: Las dos opciones del Barcelona para reemplazar a Robert Lewandowski mientras el equipo de Hansi Flick intensifica la búsqueda de su sucesor

Robert Lewandowski ha destacado desde que se mudó a Barcelona desde el Bayern Múnich en 2022, anotando 78 goles en 119 apariciones en la liga. Sin embargo, el delantero polaco ha tenido problemas debido a una lesión esta temporada, lo que ha limitado al delantero a solo ocho titularidades en la liga.

Mientras algunos desean mantener los servicios de Lewandowski, el delantero ha marcado nueve goles en 812 minutos de acción, la probabilidad es que el internacional polaco abandone al gigante de la Liga una vez que su contrato con Barcelona expire a finales de este año. Y el gigante español ha identificado dos objetivos de delanteros para asumir la camiseta número nueve una vez que el ex delantero del Bayern y del Borussia Dortmund se marche, según ESPN.

El actual presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien está en reelección en marzo, supuestamente "sigue soñando" con fichar a Julián Álvarez este verano. El argentino ha estado vinculado desde hace tiempo con un movimiento hacia los campeones defensores, pero se espera que un acuerdo para fichar al delantero del Atlético de Madrid sea complicado, ya que es probable que los gigantes de Madrid exijan más de €100m (£86m) para desprenderse de Álvarez.

El jugador de 25 años también ha decepcionado para el Atleti esta temporada, habiendo anotado solo siete veces en la máxima categoría de España este término. Además, el Barcelona enfrentaría competencia de Arsenal, el líder de la Premier League, si Los Colchoneros contemplan una venta de verano.