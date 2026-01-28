Dos aficionados del Chelsea, hospitalizados en Nápoles mientras el club emite un comunicado instando a la 'máxima precaución'
Aficionados del Chelsea hospitalizados en Nápoles
Aproximadamente 2,500 seguidores del Chelsea han recibido entradas para el partido del miércoles en Italia en el Estadio Diego Armando Maradona, como parte de la última ronda de partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones de esta temporada. Antes del partido, los Blues pidieron a los aficionados que evitaran llevar colores o emblemas del club que pudieran identificarlos como seguidores del Chelsea al caminar por la ciudad. Chelsea también emitió la siguiente advertencia para los aficionados que se dirigen al partido, aconsejando: "Durante los partidos de competición de la UEFA, en ocasiones han ocurrido ataques a los aficionados visitantes en Nápoles." Sin embargo, dos aficionados han sido atendidos en el hospital tras un incidente que ocurrió en la ciudad antes del partido.
Declaración emitida por Chelsea
Los Blues han emitido la siguiente declaración en las redes sociales: "El club está al tanto de un incidente que tuvo lugar el martes por la noche en Nápoles. Dos aficionados están siendo atendidos en el hospital, habiendo sufrido heridas que no amenazan la vida. El club quisiera recordar a todos los seguidores que ejerzan extrema precaución mientras estén en la ciudad y tomen nota de los consejos compartidos antes de este partido."
¿Qué necesita Chelsea para calificar contra el Napoli?
Chelsea afronta el partido en la octava posición de la tabla y en buena forma para clasificarse automáticamente para los octavos de final. Sin embargo, los Blues aún no han ganado fuera de casa en la competición en lo que va de temporada y se enfrentan a una dura prueba contra el actual campeón de la Serie A, el Napoli. Una victoria debería ser suficiente para avanzar, pero la diferencia de goles también podría ser crucial ya que no menos de otros siete equipos comienzan el partido igualados a 13 puntos con el Chelsea. La derrota podría ver a Chelsea caer hasta ocho puestos en la tabla y entrar en los playoffs de la fase eliminatoria.
Rosenior confiado en el éxito
El jefe del Chelsea, Liam Rosenior, confía en que su equipo pueda llevarse los tres puntos y asegurar un final entre los ocho primeros. Dijo a los periodistas: "Sabemos que va a ser un partido muy, muy difícil en un ambiente muy, muy especial. No cambia en absoluto mis planes porque he estado planeando un partido muy difícil. En la Liga de Campeones, la Serie A o la Premier League, no puedes esperar nada. La competencia siempre es tan alta. El Napoli es un gran equipo y lo demostraron con un fantástico título la temporada pasada. Tienen jugadores individuales sobresalientes y un entrenador de clase mundial. Todavía están en una posición en la que pueden avanzar y somos conscientes de eso. Creo que será un partido emocionante porque el Napoli tiene que ganar y para que tengamos una posibilidad realista de terminar entre los ocho primeros, nosotros también tenemos que ganar."