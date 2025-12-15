'¡Todo es un disparate!' - Bayern Múnich desmiente ultimátum de Dayot Upamecano ante el interés del Real Madrid y PSG

El director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, salió al paso de la creciente especulación sobre una supuesta ruptura en la relación entre el club y su defensor estrella, Dayot Upamecano. Con la ventana de fichajes de enero en el horizonte y la situación contractual del francés instalada en el centro del debate mediático en Alemania, comenzaron a circular versiones que apuntaban a que el entorno del jugador habría presentado exigencias finales para una renovación y que no habría margen para seguir negociando, dejando al Bayern en una posición comprometida.

Estos rumores, avivados por el interés de potencias europeas como el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, dibujaban un escenario de negociación tensa y casi hostil. Sin embargo, Eberl fue tajante al desmentir cualquier fricción. Ante los medios, aseguró que el diálogo con los representantes del futbolista ha sido constante, profesional y constructivo, y rechazó de plano la idea de que Upamecano esté presionando al club.

“En líneas generales, soy muy optimista y ya lo he dicho en varias ocasiones”, explicó Eberl al referirse al tema. “Llevamos semanas y meses hablando juntos sobre la renovación. Nuestro gran deseo es extender su contrato”.

Y concluyó con firmeza: “Todo lo que se dice sobre cancelaciones, amenazas o ultimátums es un completo sinsentido. Estamos hablando, y lo estamos haciendo muy bien”.