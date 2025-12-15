Getty Images Sport
'¡Todo es un disparate!' - Bayern Múnich desmiente ultimátum de Dayot Upamecano ante el interés del Real Madrid y PSG
Eberl critica los rumores 'absurdos'
El director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, salió al paso de la creciente especulación sobre una supuesta ruptura en la relación entre el club y su defensor estrella, Dayot Upamecano. Con la ventana de fichajes de enero en el horizonte y la situación contractual del francés instalada en el centro del debate mediático en Alemania, comenzaron a circular versiones que apuntaban a que el entorno del jugador habría presentado exigencias finales para una renovación y que no habría margen para seguir negociando, dejando al Bayern en una posición comprometida.
Estos rumores, avivados por el interés de potencias europeas como el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, dibujaban un escenario de negociación tensa y casi hostil. Sin embargo, Eberl fue tajante al desmentir cualquier fricción. Ante los medios, aseguró que el diálogo con los representantes del futbolista ha sido constante, profesional y constructivo, y rechazó de plano la idea de que Upamecano esté presionando al club.
“En líneas generales, soy muy optimista y ya lo he dicho en varias ocasiones”, explicó Eberl al referirse al tema. “Llevamos semanas y meses hablando juntos sobre la renovación. Nuestro gran deseo es extender su contrato”.
Y concluyó con firmeza: “Todo lo que se dice sobre cancelaciones, amenazas o ultimátums es un completo sinsentido. Estamos hablando, y lo estamos haciendo muy bien”.
¿La fecha límite de Navidad?
El momento de las negociaciones ha añadido una capa extra de intriga. Con la Bundesliga acercándose a su pausa invernal, los aficionados esperan mayor claridad sobre el futuro del equipo. Eberl recurrió a una metáfora festiva para describir el estado actual de la situación. Aunque evitó prometer un contrato firmado “debajo del árbol de Navidad”, dejó entrever que el club trabaja intensamente para cerrar el acuerdo antes de que finalice el año.
“No sé qué más puede haber detrás de las ventanitas del calendario de Adviento”, bromeó Eberl. “Que haya un contrato firmado sería lo ideal, pero no puedo prometerlo”.
Luego añadió: “Ese ojo de la aguja se está haciendo cada vez más estrecho y él tiene que pasar por ahí. Mi deseo es que lo atraviese y no se quede fuera. Lo va a conseguir”.
Real Madrid y PSG al acecho
La urgencia en Múnich también responde al interés real que existe desde el extranjero. El Real Madrid ha seguido de cerca el mercado en busca de refuerzos defensivos tras una serie de lesiones en su zaga durante los últimos 18 meses, y un central físico y experimentado como Upamecano encaja plenamente en el perfil que suele buscar el club blanco. De forma similar, el Paris Saint-Germain mantiene un monitoreo constante del talento francés de élite, y repatriar a un titular habitual de la selección se ajustaría a su estrategia de fichajes.
Durante su etapa en Baviera, Upamecano ha sido una figura a veces polarizante, capaz de alternar actuaciones de nivel mundial con errores muy visibles. Sin embargo, su peso dentro del equipo actual es incuestionable. Bajo el cuerpo técnico vigente, suele ser uno de los primeros nombres en la alineación cuando está en plenitud física, valorado especialmente por su velocidad para corregir y por su capacidad para romper líneas rivales con el pase.
El rompecabezas más amplio del contrato
Upamecano no es el único frente abierto para Eberl. El Bayern atraviesa un periodo delicado, con varios pilares del equipo acercándose a momentos clave en sus contratos. La renovación del portero Manuel Neuer sigue en discusión; también se ha deslizado que Serge Gnabry podría recibir una nueva oferta, mientras que el vínculo de Leon Goretzka expira al final de la temporada.
Por ahora, el mensaje que emana del Allianz Arena es claro: no hay ultimátums ni confrontación, pero sí un “ojo de la aguja” que debe atravesarse. Que Upamecano decida cruzarlo y comprometer sus mejores años con el Bayern, o seguir de largo hacia Madrid o París, es la gran incógnita que marcará el invierno del club bávaro.
Al Bayern Múnich le restan dos partidos de Bundesliga antes del parón invernal. Eberl y la directiva confían en aprovechar el periodo festivo para transformar las conversaciones positivas en un contrato firmado, cerrando la puerta al Real Madrid y al PSG antes de que se abra el mercado de enero. De no alcanzarse un acuerdo antes de Año Nuevo, los rumores —calificados como “sinsentido”— difícilmente tardarán en volver con fuerza renovada.
