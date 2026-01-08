'Dinero muerto' - Barcelona y Real Madrid, advertidos sobre el fichaje de Harry Kane mientras Michael Owen afirma que el delantero del Bayern de Múnich 'regaló sus ases demasiado barato'
Kane se unió a Bayern para levantar la maldición del trofeo
Habiéndose cansado de esperar un éxito tangible en el norte de Londres, Kane salió de su zona de confort en busca de grandes honores. Su sequía de trofeos finalmente se rompió en 2024-25 cuando se convirtió en ganador del título de la Bundesliga.
Ahora se sugiere que, a los 32 años de edad, Kane podría asumir otro desafío en 2026. Se ha especulado con un regreso a Inglaterra, con el récord goleador de todos los tiempos de Alan Shearer aún en juego allí, mientras que los pesos pesados de La Liga en el Camp Nou y el Santiago Bernabéu han sido acreditados con interés.
¿Deberían el Real Madrid o el Barcelona estar interesados en el traspaso de Kane?
Cuestionado sobre lo que el futuro inmediato debería deparar para Kane, el ex delantero del Real Madrid e Inglaterra Owen - hablando a través de Casino.org, donde es embajador en el Reino Unido, lo que ayuda a los jugadores a encontrar las mejores opciones de casino en línea en Gran Bretaña - dijo a GOAL: “Oh, wow. Solo tienes una oportunidad. La cosa es que puedes tener todos estos planes bien trazados en tu carrera, en tu vida - es quién te necesita, quién te quiere, tiene que ser el momento perfecto. Son todas estas cosas al mismo tiempo - es tu edad, son todas estas cosas.
“Si le hubieras preguntado a Harry Kane hace ocho años ‘¿crees que terminarás en el Bayern Múnich?’ Probablemente habría dicho que no. Tal vez un Manchester United, tal vez un Manchester City, tal vez incluso un Real Madrid o un Barcelona, pero no creo que el Bayern Múnich hubiera estado entre sus seis mejores equipos en los que habría imaginado jugar.
“Sin embargo, el Manchester United realmente estaba pasando por una mala racha en ese momento, así que ¿quieres ir a un club que parece que no va a ganar mucho? No sé si también tenían el dinero. El Manchester City ya había comprado a [Erling] Haaland. [Kylian] Mbappe estaba firmando por el Real Madrid, en un cierto momento de nuevo cuando él podría haberse ido. [robert] Lewandowski en Barcelona. Necesita ser una tormenta perfecta.
“El problema con Harry Kane ahora, es que sigue siendo un jugador increíble, pero realmente es dinero muerto si vas y compras a Harry Kane. Estás comprando para el aquí y ahora, ¿y cuántos años vas a obtener? ¿Uno, dos, tres, cuatro? No lo sé. Obviamente, no muestra ningún signo de envejecimiento. Quién sabe.”
Owen cuestiona por qué Kane dejó la Premier League
Owen - que tiene 150 goles en la Premier League en su haber de períodos con Liverpool, Newcastle, Manchester United y Stoke - añadió sobre Kane despidiéndose del fútbol inglés para romper su maldición de trofeos: “Fui muy claro sobre eso en ese momento, me hubiera encantado verlo quedarse en la Premier League - hacer otro año en Tottenham y si realmente quería irse, habría sido en un Bosman. Sentí que tenía la mano completa de ases y los regaló bastante barato. Lo dije en ese momento.
“Se ha ido y ha ganado una liga y marcado un montón de goles, roto muchos récords, pero creo que eso habría tenido mucho más peso en la Premier League - ahora estaría realmente cerca del récord de Alan Shearer. Pero eso es con retrospectiva.
“Lo curioso es que, en el último torneo [Euro 2024], la mitad de los fans de Inglaterra decían que debería estar en el banquillo y que parecía viejo. Ahora volvemos a pensar que si se lesiona estamos perdidos. Solo muestra, un poco como [Mohamed] Salah y todas estas cosas, que el fútbol es tan voluble y cambia en un abrir y cerrar de ojos.”
¿Futuro de Kane: Otro traspaso o nuevo contrato?
Kane ha manifestado su felicidad en el Bayern de forma regular y está ligado a un contrato hasta el verano de 2027. Podría ser que acepte nuevos términos allí, en lugar de abrazar otro nuevo comienzo, con sus empleadores actuales comprensiblemente reacios a prescindir de un No.9 probado que ha registrado 115 goles en 121 apariciones para el club.