«Dijo que era culpa mía»: Eden Hazard habla abiertamente sobre los «muy malos» enfrentamientos con José Mourinho durante su etapa en el Chelsea

Hazard, que fue incluido en el Salón de la Fama de la Premier League el año pasado, llegó al club tras la primera etapa de Mourinho en el oeste de Londres, pero trabajó a las órdenes del técnico portugués entre 2013 y 2015. De hecho, Mourinho regresó al Chelsea para una segunda etapa en 2013 y ganó el título de la Premier League por tercera vez en la temporada 2014-15.

El exjugador del Lille fue decisivo en la conquista del título, ya que marcó 14 goles y dio nueve asistencias, lo que permitió al Chelsea terminar la temporada con ocho puntos de ventaja sobre el Manchester City. Sin embargo, Mourinho fue destituido en diciembre de 2015, cuando el club tenía dificultades para defender su título de la Premier League.

Hazard es uno de los muchos jugadores antiguos y actuales que tienen su propia historia que contar sobre Mourinho, y el jugador de 35 años y el exentrenador del Real Madrid, el Inter, el Manchester United y el Tottenham solían enfrentarse a menudo debido a sus actitudes polarizadas. Sin embargo, Hazard ha descrito uno de esos momentos como «un momento realmente malo» para el belga.