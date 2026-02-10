«Difícilmente la verdad»: Marc Anthony aborda la disputa familiar de los Beckham tras las declaraciones «devastadoras» de Brooklyn sobre su boda.

DJ Fat Tony, que estuvo presente en la boda en cuestión, ha afirmado que el músico y actor estadounidense Antony llamó a Victoria al escenario para bailar en lugar de a Peltz, ya que pidió que «la mujer más guapa de la sala» se acercara.

Brooklyn afirma que su madre «se apropió» de su primer baile y actuó de forma «muy inapropiada» delante de todos los invitados. Dijo: «Nunca me he sentido tan incómodo ni tan humillado en toda mi vida».

Anthony ha respondido a estas acusaciones diciendo que «no se ajustan a la verdad», al tiempo que ha comentado el papel que supuestamente desempeñó en una desafortunada serie de acontecimientos. El exmarido de la estrella del pop y actriz Jennifer López declaró a The Hollywood Reporter: «No tengo nada que decir sobre lo que está pasando con la familia.

Son una familia maravillosa, maravillosa. Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy el padrino de Cruz. Estoy muy unido a la familia. Pero no tengo nada que decir sobre lo que ocurrió allí».