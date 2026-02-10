Getty/GOAL
«Difícilmente la verdad»: Marc Anthony aborda la disputa familiar de los Beckham tras las declaraciones «devastadoras» de Brooklyn sobre su boda.
Brooklyn se pronunció en una explosiva publicación en las redes sociales.
Brooklyn se ha pronunciado en contra de su madre y su padre con una explosiva publicación en las redes sociales en la que ha revelado las grietas que han dividido al clan Beckham. Ha acusado a sus padres de «intentar sin cesar arruinar» su relación con Peltz y de hacer su vida más difícil de lo necesario.
Afirma que no tiene ningún deseo de tender puentes, ya que la relación está ahora irremediablemente rota. Los acontecimientos que tuvieron lugar en lo que debería haber sido el día más feliz de su vida, cuando se casó con su pareja Peltz en 2022, contribuyeron a que Brooklyn rompiera sus lazos con la marca Beckham.
Anthony aborda las afirmaciones sobre la boda de Beckham y Peltz.
DJ Fat Tony, que estuvo presente en la boda en cuestión, ha afirmado que el músico y actor estadounidense Antony llamó a Victoria al escenario para bailar en lugar de a Peltz, ya que pidió que «la mujer más guapa de la sala» se acercara.
Brooklyn afirma que su madre «se apropió» de su primer baile y actuó de forma «muy inapropiada» delante de todos los invitados. Dijo: «Nunca me he sentido tan incómodo ni tan humillado en toda mi vida».
Anthony ha respondido a estas acusaciones diciendo que «no se ajustan a la verdad», al tiempo que ha comentado el papel que supuestamente desempeñó en una desafortunada serie de acontecimientos. El exmarido de la estrella del pop y actriz Jennifer López declaró a The Hollywood Reporter: «No tengo nada que decir sobre lo que está pasando con la familia.
Son una familia maravillosa, maravillosa. Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy el padrino de Cruz. Estoy muy unido a la familia. Pero no tengo nada que decir sobre lo que ocurrió allí».
DJ Fat Tony desveló el secreto del baile de Victoria.
DJ Fat Tony declaró anteriormente en el programa This Morning: «Lo que pasó, y por lo que dije que era inapropiado, fue por el momento en que ocurrió. Básicamente, Marc Anthony estaba actuando en el escenario y llamó a Brooklyn para que subiera al escenario.
Brooklyn subió al escenario y, al minuto siguiente, todo el mundo esperaba que Nicola subiera a bailar el primer baile, pero entonces Marc pidió que la mujer más guapa de la sala subiera al escenario y dijo: "Victoria, sube al escenario".
Añadió que Brooklyn estaba «literalmente devastado porque pensaba que iba a bailar con su esposa, y entonces Nicola salió de la sala llorando a lágrima viva». Continuó diciendo que: «Brooklyn se quedó allí atrapado en el escenario, bailaron, y Marc Anthony dijo: "Pon tus manos en las caderas de tu madre", que era algo típico latino, y toda la situación fue realmente incómoda para todos los presentes».
La disputa de los Beckham: Brooklyn se separa de David y Victoria
Brooklyn ha declarado que no desea reconciliarse con su familia, incluidos sus hermanos Romeo, Cruz y Harper, y el joven de 26 años ha afirmado que está «defendiéndose» por primera vez en una vida que ha transcurrido bajo la mirada del público.
Su suegro, el multimillonario inversor Nelzon Peltz, ha hecho todo lo posible por mantenerse al margen de esta impactante saga. En WSJ Invest Live declaró: «¿Ha salido mi familia en la prensa últimamente? No me he dado cuenta en absoluto.
Ha aconsejado a Brooklyn y a su hija Nicola que «se mantengan alejados de la prensa» y ha añadido: «Les diré que mi hija es estupenda, mi yerno Brooklyn es estupendo, y espero que tengan un matrimonio largo y feliz juntos».
David y Victoria han hecho pocos comentarios sobre su disputa con Brooklyn, ya que el primero se centra en otra temporada trabajando junto al argentino Lionel Messi, el mejor jugador de todos los tiempos, en el Inter Miami, ganador de la MLS Cup, mientras que la segunda está ocupada con su marca de moda de alta gama.
