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Desvelan el plan del Manchester United para André Onana, quien busca recuperar la titularidad
El United rechazarará la petición de Onana.
Según The Daily Mail, el United no planea recuperar a Onana este verano. El portero, de 30 años, está cedido en el Trabzonspor y le quedan dos años de contrato, por los que cobra 120 000 libras semanales. Quiere volver en junio y pelear el puesto a Lammens, quien llegó por 18 millones de libras y se consolidó como titular. Sin embargo, el club considera inviable pagar ese salario a un suplente y busca traspasarlo para reducir la masa salarial.
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Lammens brilla mientras el United lucha por los primeros puestos
Lammens ha justificado con creces la confianza del club. Tras reemplazar a Altay Bayindir, quien jugó seis partidos al inicio de la temporada, el belga ha disputado 25 encuentros de la Premier League, encajando 32 goles y manteniendo su portería a cero en cinco ocasiones. Su rendimiento constante ha ayudado al United a alcanzar el tercer puesto con 55 puntos, solo por detrás de Arsenal y Manchester City. Esta solidez ha convencido a la directiva de que es la solución a largo plazo, reduciendo las opciones de Onana de recuperar la titularidad.
Aumenta el interés por fichar a la exestrella del Inter.
Este mes, los representantes de Onana negociarán con el United; su salida, ya sea definitiva o a préstamo, se ve como lo más probable. El club busca recuperar parte de los 47 millones de libras pagados al Inter en 2023. Trabzonspor quiere retenerlo y Besiktas también muestra interés. Mónaco, que recibió una oferta de 30 millones el verano pasado, podría volver a pujar, mientras que Arabia Saudí sigue siendo una opción tras los rumores sobre Neom. Bayindir, cuyo traspaso en enero fue rechazado, también podría marcharse.
- AFP
¿Qué depara el futuro para la portería?
El United necesita vender pronto a Onana y Bayindir para cerrar la reestructuración de la portería. Tom Heaton renovará un año para mentorar a Lammens, lo que clarifica el plan del club. La próxima ventana de fichajes de verano pondrá a prueba su capacidad de ejecución.