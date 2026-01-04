Despidos, salidas y sorpresas: las predicciones de GOAL para la Premier League 2026-26

Pocos creen que el entrenador del Liverpool, Arne Slot, esté cerca de ser despedido, especialmente después de que el técnico neerlandés conquistara la Premier League hace poco más de seis meses. Los Reds, además, lograron dejar atrás una racha negativa histórica y encadenaron ocho partidos sin derrota en todas las competiciones, lo que les permitió regresar a puestos de Champions League.

Sin embargo, en las últimas cinco semanas no se ha visto nada que sugiera que el Liverpool esté avanzando en la dirección correcta. Slot puede haber frenado la caída, pero no existen señales claras de progreso. A decir verdad, el plan general empieza a resultar confuso, ya que el equipo parece falto de ideas, una situación sorprendente que inevitablemente deja mal parado al entrenador.

Tanto Slot como sus jugadores repiten los mismos mensajes y comportamientos partido tras partido, pero, por alguna razón, siguen esperando resultados distintos. Por ello, aunque todavía se prevé que el Liverpool logre la clasificación a la Champions League la próxima temporada, esa expectativa se apoya únicamente en dos factores: Inglaterra casi con seguridad contará de nuevo con una plaza extra y los rivales directos de los Reds por el top cinco atraviesan problemas incluso mayores.

Aun así, el escrutinio sobre Slot y su planteamiento táctico se intensificará notablemente en la segunda mitad de una campaña que, con bastante probabilidad, terminará sin títulos. Porque aunque el Liverpool ha vuelto a sumar puntos, sus actuaciones en Anfield siguen dejando una sensación preocupante.