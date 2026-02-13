«Desperdicia demasiados toques»: Michael Owen da consejos tácticos sobre Harry Kane a Thomas Tuchel, y podrían ser clave para que Inglaterra consiga la gloria en el Mundial

No es la primera vez que Kane se enfrenta a preguntas sobre su disposición a abandonar la delantera, ya que es posible que sus números pudieran ser aún mejores. Owen espera que Inglaterra encuentre la manera de sacar lo mejor de su capitán.

El exdelantero de los Tres Leones, en declaraciones a casino.org, donde ahora es embajador en el Reino Unido del sitio web de comparación de casinos online, respondió a GOAL cuando se le preguntó si el hecho de que Kane se mueva por todo el campo es un problema: «Depende mucho de con quién juegue. Cuando estaba en el Tottenham, funcionaba muy bien porque [Heung-min] Son tenía mucha velocidad y se intercambiaban: uno se replegaba y el otro avanzaba. Era difícil para los defensas marcarlos.

Depende mucho de quién juegue en el equipo. Puede bajar y distribuir el balón, pero, en mi opinión, me gustaría que Harry Kane, especialmente a su edad, ahorrara mucha energía para marcar goles y se quedara en el área y sus alrededores.

El problema de ser delantero centro es que dependes mucho de tus compañeros para que te pasen el balón. Si es un partido difícil y apenas recibes el balón, la tendencia natural es involucrarse, bajar más atrás. Por mucho que eso te dé un poco de confianza y te haga sentir que estás participando en el juego, a veces necesitas ese objetivo al que apuntar.

Personalmente, creo que es posiblemente el mejor rematador del mundo. No quiero que pierda demasiados balones jugando atrás. Por supuesto, enlazar el juego es algo que tiene que hacer, para ser un pilar del equipo, pero no me gustaría que bajara demasiado.

«También lo entiendo porque, a medida que te haces mayor, puedes empezar a perder medio metro de velocidad y sentir que has hecho un buen partido aunque no hayas marcado, simplemente por haber jugado algunos balones y haber dado algunas asistencias. Yo he pasado por eso.

En general, él es nuestra mayor esperanza. ¿Quién no puede lesionarse antes del torneo, a quién necesitamos más? Tiene que ser él, sin duda. ¿A quién tenemos en nuestra liga? Harry Kane marca goles como nadie. Realmente lo necesitamos en plena forma y ahorrando toda su energía para marcar goles».