¿Despedido Enzo Maresca? El director técnico del Chelsea está en peligro de ser destituido si los resultados no mejoran en enero después de una victoria en siete partidos de liga

En un nuevo informe de Sky Sports, se cree que el Chelsea está considerando despedir a Maresca después de un diciembre tormentoso que vio al club salir de la carrera por el título y bajar al quinto lugar en la tabla de la liga.

Los londinenses del oeste sufrieron derrotas contra Leeds United y Atalanta en la liga y la Liga de Campeones al inicio del mes, con el equipo de Maresca también en el puesto 13 en la clasificación de la competencia principal de clubes de Europa, lo que significa que necesitan vencer a Pafos y Napoli en sus dos últimos partidos para tener una oportunidad realista de clasificarse automáticamente para los octavos de final.

Chelsea también empató dos veces con Bournemouth y una vez con Newcastle United en diciembre, mientras que fueron derrotados 2-1 por Aston Villa el sábado pasado, un resultado que significó que habían perdido 13 puntos desde posiciones ganadoras en la liga esta temporada, seis de los cuales se han desperdiciado en Stamford Bridge.

El equipo de Maresca se aseguró un lugar en las semifinales de la Carabao Cup, donde se enfrentarán al Arsenal en dos partidos el próximo mes, aunque su victoria por 3-1 sobre el líder de la League One, Cardiff City, era de esperar.