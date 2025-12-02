Desiré Doué gana el Golden Boy 2025 y Michelle Agyemang se corona Golden Girl 2025

Doué se convirtió en el cuarto francés en recibir el premio, uniéndose a Pogba, Mbappé y Anthony Martial. Obtuvo 450 puntos de un máximo de 500 en la votación de 2025, dejando atrás a sus principales rivales.

Tuttosport entregó el Golden Boy en una ceremonia deslumbrante en Turín, donde Nasser Al-Khelaifi fue elegido mejor presidente y Luis Campos, mejor ejecutivo de fútbol, consolidando el dominio del PSG en el evento.

Al recibir el galardón, Doué declaró: “Estoy lleno de orgullo y felicidad. Este reconocimiento refleja el trabajo en equipo, que ha sido clave para que el Paris Saint-Germain alcanzara sus metas y disfrutara de la mejor temporada de su historia. Todo es fruto de un esfuerzo colectivo.

“Estoy muy contento de recibir este premio, que valora tanto los trofeos ganados con el equipo como mi contribución en momentos importantes. Primero pienso en mi familia, luego en mis compañeros, el cuerpo técnico, el personal, los directivos y todos los que forman parte del club, con un agradecimiento especial a nuestro presidente, Nasser Al-Khelaifi, quien confió en mí y me trajo al PSG. Sin ellos, no habría podido lograr el Golden Boy.”

