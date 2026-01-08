Demasiado poco, demasiado tarde: los fichajes de Antoine Semenyo y Marc Guehi no salvarán la temporada del Manchester City

Que el Manchester City cerrara 2025 con una victoria por 2-1 en el City Ground tuvo un significado enorme. El equipo de Pep Guardiola tuvo que esforzarse al máximo para superar al Nottingham Forest, con el gol decisivo de Rayan Cherki llegando apenas siete minutos antes del final.

Guardiola no dudó en señalar que la temporada pasada habrían perdido ese partido, lo que reforzó su convicción de que su equipo está de nuevo en el camino correcto tras una campaña sin títulos en 2024-25.

“El momento crítico cambió en Estados Unidos, en el Mundial de Clubes”, comentó el técnico de 54 años a TNT Sports, refiriéndose a la dolorosa derrota por 4-3 ante Al-Hilal en los octavos de final en Orlando en junio. “Nos miramos a nosotros mismos, hablamos y muchas cosas cambiaron desde entonces”.

“Ahora es un proceso. Cuando ganamos muchos títulos en Barcelona, Bayern y aquí, hemos jugado muchos partidos así. Pero lo más importante es el lenguaje corporal, la conexión con los aficionados. Ellos aman a los porteros, a los delanteros, a la gente, porque sienten que el equipo quiere hacerlo, quiere luchar entre sí”.

“En el fútbol, lo más importante es cómo sufres, cómo defiendes, aceptar que no estás jugando bien y saber que puedes mejorar y estar en el juego. De lo contrario, no hay oportunidad. Durante mucho tiempo, el equipo ha querido hacerlo, y siendo este el último partido de la primera mitad de la temporada, es bueno terminar con tres puntos tan importantes”.