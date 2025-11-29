'¡Demasiada presión!' – Se revela la razón por la que la leyenda del AC Milan y Real Madrid, Carlo Ancelotti, nunca quiso ser el entrenador del Manchester United

A pesar de que su tiempo como jefe del United terminó abruptamente en noviembre de 2021, Solskjaer insiste en que fue un 'privilegio' ocupar el puesto del Old Trafford. "Me sentí privilegiado de ser el entrenador del Manchester United, pero por supuesto no es lo mismo que jugar", dijo el noruego.

"Como jugador, solo haces tu trabajo. De repente, ahora eres el entrenador, eres la cara de todos. Piensas en todos estos seguidores, jugadores, todo lo que rodea al Manchester United. Pero esa presión es un privilegio porque se me permitió hacerlo y se me permitió manejarlo a mi manera.

"Y eso fue tener un gran personal a nuestro alrededor, un ambiente en y alrededor del club que era muy positivo. Pero al final, no importa si disfrutas venir a trabajar todos los días, las sesiones de entrenamiento... necesitas resultados y, lamentablemente, tuvimos un período de seis semanas muy malo y eso es demasiado tiempo en un club como el Manchester United y hicieron un cambio, lo cual está bien.

"Reflexionando sobre ello, fue triste. Perdimos contra el Watford, por supuesto, y sabía que esto era más o menos el final. Llevé a mi familia al aeropuerto, ellos regresaron a Noruega, y yo iba a trabajar.

"Recibí un mensaje - 'Ole, necesito verte en mi oficina' - y supe lo que iba a pasar, así que llamé a mi esposa y le dije: 'Te alcanzaré, ¡probablemente estaré de vuelta antes que tú!'"