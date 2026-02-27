Dell: la respuesta adolescente de Brasil a Erling Haaland, que arrasó en la Copa Mundial Sub-17 y sueña con jugar en el Manchester City

Los goles de Dell con el Bahía le valieron la convocatoria para la selección brasileña sub-17 para el Campeonato Sudamericano de 2025, donde marcó el único gol en la victoria en semifinales contra Chile y luego anotó el penal decisivo en la tanda de penaltis contra la anfitriona Colombia en la final.

Tras conquistar el continente, se fijó como objetivo el éxito mundial en la Copa Mundial Sub-17 de Qatar en noviembre, y estuvo a la altura de las expectativas. Dell comenzó marcando dos goles a bocajarro en la goleada por 7-0 a Honduras, antes de salvar a Brasil frente a Zambia al marcar un imponente cabezazo que le dio el empate a 1-1.

Realmente se lució en los cuartos de final contra Marruecos. Dell adelantó a Brasil con un elegante remate dentro del área y, con el marcador empatado a 1-1 y la prórroga a la vuelta de la esquina, marcó el gol de la victoria en el quinto minuto del tiempo añadido con un auténtico gol de delantero, controlando el balón con el pecho para regatear al portero y disparar a la portería desierta.

Brasil acabó cayendo en semifinales ante Portugal en la tanda de penaltis y también perdió la final de consolación contra Austria en los penaltis. Pero Dell se despidió con la cabeza alta, marcando sus dos penaltis en las tandas y terminando como el tercer máximo goleador del torneo.