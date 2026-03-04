Getty Images Sport
Dele Alli entrena con el Tottenham tras su aparición especial en la derrota del Arsenal, mientras la exestrella de Inglaterra planea su regreso al fútbol
Regreso a los Spurs para entrenamientos individuales.
Según los informes, Dele ha regresado de forma sensacional a las instalaciones de entrenamiento del Tottenham. El jugador libre de 29 años, que lleva sin club desde que dejó el Como italiano el año pasado, ha recibido un permiso especial para utilizar los campos de élite. Actualmente está realizando sesiones de entrenamiento físico individuales para prepararse para su próximo paso profesional.
Aunque no participa en los entrenamientos del primer equipo de Igor Tudor ni en los de la cantera, Dele está trabajando diligentemente bajo la supervisión de un entrenador privado. El exinternacional inglés compartió recientemente sus progresos en las redes sociales, publicando imágenes de sus rigurosos entrenamientos en el gimnasio y sobre el césped. Su publicación, titulada «Haz lo que te haga feliz», recibió comentarios de apoyo de otros profesionales, entre ellos sus antiguos compañeros Jack Grealish y Kyle Walker-Peters.
Conexión emocional con los fieles seguidores del Tottenham
Esta iniciativa formativa se produce tras el emotivo regreso de Dele como invitado de honor durante el derbi del norte de Londres contra el Arsenal. A pesar de la derrota por 4-1, el ambiente era muy animado cuando el centrocampista se dirigió al público en el descanso. Transmitió un mensaje sincero, diciendo a los aficionados que siempre serán su familia y reconociendo el largo camino que han recorrido juntos desde que llegó procedente del MK Dons.
La acogida conmovió claramente al dos veces ganador del premio al mejor jugador joven del año de la PFA, que disfrutó del mejor momento de su carrera en el norte de Londres con 67 goles y 59 asistencias. Expresando su profunda gratitud, Dele admitió que el cariño que sintió durante su etapa en el Tottenham fue surrealista. Afirmó con rotundidad que les debe un enorme agradecimiento a los aficionados y bromeó diciendo que espera volver a jugar al fútbol competitivo muy pronto.
«Estoy deseando volver a jugar, espero que no tarde mucho», afirmó.
Superar las dificultades personales y profesionales
El camino de vuelta al campo ha sido sin duda agotador para el talentoso centrocampista. Dele no ha jugado ningún partido oficial desde marzo de 2025, cuando su breve etapa en el Como terminó prematuramente tras recibir una tarjeta roja directa a los nueve minutos de juego. Su estancia en Italia se vio muy frustrada por las lesiones y la falta de oportunidades, ya que le costó mucho conseguir minutos de juego como suplente de Nico Paz.
Más allá de sus contratiempos en el campo, Dele ha afrontado con valentía un profundo trauma personal, tras haber hablado abiertamente sobre sus angustiosas experiencias infantiles y los abusos que sufrió antes de ser adoptado. Estas valientes revelaciones le han granjeado aún más el cariño del mundo del fútbol. Ahora, visiblemente en una situación mucho mejor en su vida, sigue firmemente decidido a superar estos tiempos oscuros y acallar a sus críticos volviendo al más alto nivel de este deporte.
Explorar futuras transferencias y opciones profesionales
A medida que Dele intensifica sus sesiones privadas en Hotspur Way, siguen aumentando las especulaciones sobre su próximo destino. Aunque su entrenador descartó recientemente el regreso de cuento de hadas al club de su infancia, el MK Dons, calificándolo de rumor «de temporada loca», el innegable pedigrí del centrocampista hace que probablemente no le falten ofertas. Los expertos en fútbol europeo han sugerido que equipos ambiciosos de la Liga española, como el Sevilla, podrían ofrecerle el entorno perfecto.
Aunque su sueño de participar en el Mundial de este verano puede haber quedado descartado, su principal objetivo sigue siendo recuperar su forma física. En definitiva, ver a Dele de vuelta sobre el césped en un entorno familiar y que le apoya es una señal positiva.
