¡Dejen a Jude Bellingham fuera! A Inglaterra se le ha indicado a quién elegir en el rol de No.10 para el Mundial 2026, ya que una estrella de la Premier League tiene 'más influencia' que el 'Galáctico' del Real Madrid
Dilema de selección: Preguntas sobre el papel de Bellingham en Inglaterra
Se han planteado preguntas sobre el rol de Bellingham en el conjunto de los Tres Leones desde que se perdió un par de convocatorias internacionales tras una esperada cirugía de hombro. Fue convocado nuevamente en noviembre cuando Inglaterra completó una campaña de clasificación impecable para otro torneo importante.
Tuchel ha admitido, sin embargo, en el pasado que a su madre le parece "repulsivo" el comportamiento en el campo de este joven de 22 años. El técnico alemán se ha disculpado por esos comentarios, pero se enfrentó a más cuestionamientos sobre el carácter de Bellingham tras su reacción al ser sustituido en un encuentro contra Albania.
- Getty/GOAL
Bellingham vs Rogers: ¿Quién debería comenzar para Inglaterra?
Rogers reemplazó a Bellingham en ese concurso y ha estado llamando la atención a nivel de club con Villa, que se encuentra en los primeros puestos de la Premier League. Ha anotado cinco goles y tiene tantas asistencias a su nombre esta temporada, mientras que Bellingham ha registrado cuatro en cada una de esas áreas para el Real.
El exdefensor de Inglaterra Phil Jones ha contado a Sports Illustrated FC por qué Rogers merece ser seleccionado antes que un ‘Galáctico’ del Santiago Bernabéu: “Él sería mi número 10 en la Copa del Mundo. Sé que es una decisión impopular, y sé que probablemente no lo será porque Jude Bellingham está en el Real Madrid. Espero que eso no influya, pero me mantengo en mi opinión.
“Creo que [Rogers] ha sido el jugador que más he disfrutado ver en los últimos seis meses. Realmente he disfrutado mucho su desempeño. Me encanta la forma en que juega, me encanta su carácter, me encanta la forma en que se comporta en el campo.
“Es poderoso, es rápido, es fuerte, marca goles con el pie izquierdo, con el pie derecho. Creo que es más poderoso que Bellingham. Creo que en este momento está marcando más goles que Jude Bellingham. Está teniendo más influencia en el juego que Jude Bellingham.
“Escucha, amo a Jude Bellingham. Daría mi brazo derecho por haber sido el jugador que él es, así que no lo disputo. Pero simplemente amo la forma en que [Rogers] está jugando en este momento. Si sigue jugando de la manera en que lo está haciendo y, tocando madera, no se lesiona, no puedo entender cómo no empezaría para Inglaterra en la Copa del Mundo. No puedo entenderlo.”
Advertencia de Tuchel: Nadie será elegido por su reputación
Tuchel ha dicho en una advertencia a cualquiera que crea que la reputación será suficiente para ganarles un asiento en el avión hacia Estados Unidos, Canadá y México: “No estamos recopilando a los jugadores más talentosos, estamos tratando de construir un equipo. Los equipos ganan trofeos, nadie más.
“Así es en el fútbol internacional. Pero lo que estás jugando [de regreso a mí] no es lo que estoy diciendo. Estás jugando el juego que dice: ‘Él [Tuchel] está diciendo que los otros que no están en el equipo, no puedes construir un equipo con ellos’. No es así. Construimos un equipo con los jugadores que estaban disponibles y lo hicieron tan bien que vamos de nuevo con ellos. Nadie dijo que no podemos hacer lo mismo con ellos. O incluso mejor, o tal vez al mismo nivel, con los otros.
“Por este momento nos quedamos con nuestra elección y la declaración radical es que no recopilamos a los jugadores más talentosos. Reunimos a los chicos que tienen el pegamento y la cohesión para ser el mejor equipo. Porque necesitamos llegar como el mejor equipo. Llegaremos como desvalidos en el Mundial porque no lo hemos ganado durante décadas y jugaremos contra equipos que lo han ganado repetidamente durante ese tiempo. Así que tenemos que llegar como un equipo o no tendremos ninguna oportunidad.”
- Getty
Rivales de Inglaterra en la fase de grupos del Mundial 2026
El equipo nacional masculino de Inglaterra buscará cerrar 60 años de dolor en la búsqueda de trofeos en 2026. Están listos para enfrentar a Croacia, Ghana y Panamá en la fase de grupos del Mundial, con Bellingham esperando tener la oportunidad de desempeñar un papel destacado en esos partidos.