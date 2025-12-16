Rogers reemplazó a Bellingham en ese concurso y ha estado llamando la atención a nivel de club con Villa, que se encuentra en los primeros puestos de la Premier League. Ha anotado cinco goles y tiene tantas asistencias a su nombre esta temporada, mientras que Bellingham ha registrado cuatro en cada una de esas áreas para el Real.

El exdefensor de Inglaterra Phil Jones ha contado a Sports Illustrated FC por qué Rogers merece ser seleccionado antes que un ‘Galáctico’ del Santiago Bernabéu: “Él sería mi número 10 en la Copa del Mundo. Sé que es una decisión impopular, y sé que probablemente no lo será porque Jude Bellingham está en el Real Madrid. Espero que eso no influya, pero me mantengo en mi opinión.

“Creo que [Rogers] ha sido el jugador que más he disfrutado ver en los últimos seis meses. Realmente he disfrutado mucho su desempeño. Me encanta la forma en que juega, me encanta su carácter, me encanta la forma en que se comporta en el campo.

“Es poderoso, es rápido, es fuerte, marca goles con el pie izquierdo, con el pie derecho. Creo que es más poderoso que Bellingham. Creo que en este momento está marcando más goles que Jude Bellingham. Está teniendo más influencia en el juego que Jude Bellingham.

“Escucha, amo a Jude Bellingham. Daría mi brazo derecho por haber sido el jugador que él es, así que no lo disputo. Pero simplemente amo la forma en que [Rogers] está jugando en este momento. Si sigue jugando de la manera en que lo está haciendo y, tocando madera, no se lesiona, no puedo entender cómo no empezaría para Inglaterra en la Copa del Mundo. No puedo entenderlo.”