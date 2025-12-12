¿Dejar el Atleti para fichar con Barcelona? Julián Álvarez rompe el silencio sobre las especulaciones de futuro al insistir que tiene 'margen para mejorar'

Desde que cambió el Manchester City por el Madrid en el verano de 2024, Álvarez se ha consolidado como el punto focal del ataque de Simeone. Sin embargo, su estatus como uno de los delanteros principales de La Liga ha atraído inevitablemente atención, con informes recientes desde España que sugieren que el Barcelona ve al ganador de la Copa del Mundo argentino como un posible sucesor a largo plazo de Robert Lewandowski.

En una entrevista con Marca, se le preguntó directamente al joven de 25 años sobre los rumores que lo vinculan con un cambio a los rivales domésticos del Atlético. Lejos de avivar el fuego, el delantero fue rápido en restar importancia a la especulación, enfatizando que tal ruido es simplemente parte del territorio cuando se juega al más alto nivel. Insistió en que su felicidad en la capital española no ha disminuido, a pesar del constante flujo de rumores.

"Estoy muy tranquilo", explicó Álvarez cuando se le preguntó si los vínculos con el Barcelona le molestaban. "Siempre digo que uno tiene que estar tranquilo y hacer las cosas bien en el campo. Pero no me molesta, siempre se dicen cosas, siempre hay rumores. Intento mantenerme enfocado en lo que tengo que hacer, que es jugar y ayudar al equipo."