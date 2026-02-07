Deco recibe una advertencia mientras un candidato a la presidencia del Barcelona amenaza con destituir al director deportivo de su cargo si gana las elecciones

El Barcelona se está preparando actualmente para la última ronda de elecciones, que tendrá lugar el próximo mes. Laporta volverá a presentarse, mientras que Font, Marc Ciria, Xavier Vilajoana y Joan Camprubi también han confirmado su intención de concurrir. Laporta fue elegido por segunda vez en 2021, ganando el 54% de los votos, por delante de Font y Toni Freixa. El presidente del Barcelona ya ha dicho que siente que merece continuar, declarando a RAC1: "Este ha sido el año de la recuperación del club, y quiero presentarme de nuevo porque creo que estamos haciendo un trabajo excelente. Este proyecto merece continuar. El programa que presentamos incluía medidas controvertidas que hubo que tomar bajo una intensa presión. Entiendo por qué algunas personas no las apoyaron: no sabían todo a lo que nos enfrentábamos internamente. Se requirieron inteligencia, valentía y determinación.

"Hemos tenido que plantar cara a una campaña de descrédito institucional, impulsada por algunos sectores, especialmente nuestros rivales. Y tuvimos que soportar el calvario de inscribir a los jugadores, dificultado aún más por la respuesta agresiva de quienes no querían que las cosas nos salieran bien. Todo esto me da fuerza para seguir. Creo que el proyecto que me enorgullece liderar merece seguir adelante, porque es lo mejor para el Barcelona. Por encima de todo, amamos este club, y todo lo que hacemos es por su bien."