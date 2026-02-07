Getty
Deco recibe una advertencia mientras un candidato a la presidencia del Barcelona amenaza con destituir al director deportivo de su cargo si gana las elecciones
Barcelona se prepara para las elecciones
El Barcelona se está preparando actualmente para la última ronda de elecciones, que tendrá lugar el próximo mes. Laporta volverá a presentarse, mientras que Font, Marc Ciria, Xavier Vilajoana y Joan Camprubi también han confirmado su intención de concurrir. Laporta fue elegido por segunda vez en 2021, ganando el 54% de los votos, por delante de Font y Toni Freixa. El presidente del Barcelona ya ha dicho que siente que merece continuar, declarando a RAC1: "Este ha sido el año de la recuperación del club, y quiero presentarme de nuevo porque creo que estamos haciendo un trabajo excelente. Este proyecto merece continuar. El programa que presentamos incluía medidas controvertidas que hubo que tomar bajo una intensa presión. Entiendo por qué algunas personas no las apoyaron: no sabían todo a lo que nos enfrentábamos internamente. Se requirieron inteligencia, valentía y determinación.
"Hemos tenido que plantar cara a una campaña de descrédito institucional, impulsada por algunos sectores, especialmente nuestros rivales. Y tuvimos que soportar el calvario de inscribir a los jugadores, dificultado aún más por la respuesta agresiva de quienes no querían que las cosas nos salieran bien. Todo esto me da fuerza para seguir. Creo que el proyecto que me enorgullece liderar merece seguir adelante, porque es lo mejor para el Barcelona. Por encima de todo, amamos este club, y todo lo que hacemos es por su bien."
- Getty Images Sport
Font planea destituir a Deco y continuar con Flick
Font está listo para hacer cambios si logra derrotar a Laporta esta vez. Le dijo a RAC1: "Mi entrenador será Hansi Flick, pero Deco no será mi director deportivo. Nos aseguraremos de que la estructura existente se adapte mejor a Hansi Flick, y de que no haya alguien como Alejandro Echevarria, que no ocupa un cargo oficial pero tiene una influencia indebida. Deco es un asesor de confianza de Laporta y de Alejandro Echevarria”.
Font también habló sobre sus planes para la leyenda del Barcelona Lionel Messi. El candidato presidencial ya había dicho anteriormente que Messi sería la primera persona a la que llamaría si gana las elecciones y admite que ya ha estado en contacto con el entorno de la leyenda del club, añadiendo: “No tengo su número de teléfono, pero sí el de su familia. Tenemos un proyecto para reconstruir puentes. Hemos hablado con su círculo cercano. No le he pedido que se posicione por mí. Lo que no haré es engañar a los socios usando a Messi como Laporta hizo durante la campaña. Lo que parece claro es que no volverá con Laporta”.
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previas de expertos, predicciones basadas en datos e información para ganar con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete ahora a nuestra creciente comunidad!
Flick respalda a Deco
Deco fue nombrado director deportivo del Barcelona en 2023 con un contrato de tres años y ha trabajado con Flick desde que el entrenador alemán sustituyó a Xavi al frente, ganando dos títulos de la Supercopa de España, LaLiga y la Copa del Rey.
También se le preguntó a Flick sobre Deco el viernes y mostró su total respaldo al director deportivo del club. Dijo en una rueda de prensa previa al partido: "Estoy contento con la situación con Deco. Tenemos confianza el uno en el otro, confiamos y creemos el uno en el otro. Buscamos a los mismos jugadores, la misma filosofía. Nos deja trabajar. Esto es lo importante. Tenemos calma en lo que tenemos que hacer, en lo que es necesario hacer. Nunca había tenido esto antes. Lo valoro muchísimo."
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para el Barça?
Las elecciones presidenciales están programadas para celebrarse el 15 de marzo, el mismo día en que el Barcelona tiene previsto enfrentarse al Sevilla en La Liga y tres días antes de un partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones. Font ya ha criticado el calendario de las elecciones, diciendo a los periodistas: "Es obvio que estas elecciones se convocan cuando le conviene a Laporta. No le importa celebrar elecciones en medio de una eliminatoria de la Liga de Campeones. Pero ya lo esperábamos, no nos sorprende. Estamos preparados. Estas son elecciones muy importantes para el futuro del Barça. Comienza el momento de devolver el Barça a sus socios".
Anuncios