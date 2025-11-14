'Decisión tonta' - Cristiano Ronaldo, criticado tras la tarjeta roja mientras el entrenador de Irlanda revela la reacción de la estrella de Portugal a la histórica expulsión

El ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones no logró cumplir con esa promesa. Mostró una figura frustrada cuando Portugal encajó dos goles antes del descanso. Luego, fue expulsado justo después de la hora de juego.

Hallgrimsson le dijo a RTE Sport sobre ese incidente: "Perdió un poco el enfoque, tal vez los fanáticos ayudaron un poco en eso. Estaba frustrado y reaccionó de una manera que sabe que no debería. Me lo dijo mientras se alejaba, me dijo (los comentarios previos al partido de Hallgrimsson fueron) algo inteligente de hacer y culpó al árbitro o a quien fuera, pero fue su decisión tonta atacar a nuestro jugador".

Hallgrimsson continuó diciendo sobre su intercambio en la banda con Ronaldo mientras la leyenda se retiraba del campo: "Me felicitó por poner presión en el árbitro. Fue su acción en el campo lo que le costó la tarjeta roja. No tuvo nada que ver conmigo, a menos que me haya metido en su cabeza".

Cuando se le preguntó si había hablado con Ronaldo después del partido, el entrenador de Irlanda agregó: "No, creo que hablamos suficiente cuando salió. No había nada de qué hablar. Esto fue solo un momento de un poco de tontería por su parte, diría yo".