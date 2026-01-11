¿Decisión sobre la Copa del Mundo? Lo que Lionel Messi y el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, discutieron durante una reunión privada

El ganador del Balón de Oro ocho veces se ha abstenido de confirmar su participación. Sin embargo, está jugando en los Estados Unidos con los ganadores de la MLS Cup, el Inter de Miami, y muchos lo señalan para participar en otro gran torneo en suelo norteamericano.

Lionel Messi ha hablado de sus planes para el Mundial: “Espero poder estar allí. He dicho antes que me encantaría estar ahí. En el peor de los casos, estaré viéndolo en vivo, pero será especial. La Copa del Mundo es especial para todos, para cualquier país, especialmente para nosotros, porque la vivimos de una manera completamente diferente.”

Agregó a ESPN sobre las conversaciones que ha mantenido con Scaloni: “La verdad es que lo hemos estado hablando. Él entiende y lo hemos discutido bastante. Siempre me dice que le gustaría que estuviera de alguna manera. Tenemos una relación de gran confianza y podemos hablar de todo.”