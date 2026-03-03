getty
Traducido por
«¡Deberían haber creído más en mí!» - La estrella del Bournemouth arremete contra el AC Milan y aclara su comentario sobre Max Allegri como «entrenador de mierda», al tiempo que revela que «no quería irse» al Cherries
Una salida amarga alimentada por la falta de confianza
Jiménez abandonó inicialmente el Milan para fichar por el Bournemouth en calidad de cedido el pasado mes de septiembre y, tras una temporada muy impresionante, los Cherries ya han asegurado su traspaso definitivo por 18,5 millones de euros, que se hará efectivo en verano. Sin embargo, el lateral derecho ha roto su silencio sobre la profunda frustración que provocó su salida de San Siro, admitiendo que tenía pensado quedarse antes de renunciar finalmente a su futuro en el club. En declaraciones a GianlucaDiMarzio, el lateral español de 20 años abordó inmediatamente el problema subyacente detrás de su salida, afirmando: «No me dieron la responsabilidad que creía merecer, deberían haber creído más en mí».
A pesar de su deseo inicial de quedarse y luchar por su puesto, el defensa se sintió completamente infravalorado por la jerarquía rossonera de cara a la nueva campaña. «Estaba muy contento en el Milan: no quería marcharme. Pero cuando empezó la temporada, me di cuenta de que no iba a ser protagonista: hubo varias situaciones que no me gustaron», reveló.
- Getty Images
El desaire al dorsal número 2 y el insulto a Allegri
La fricción entre el joven defensa y la directiva del club llegó a un punto crítico por gestos simbólicos relacionados con el estatus. Jiménez sintió una clara falta de confianza, lo que finalmente provocó un deterioro de su disciplina profesional. «Al comienzo de la temporada, pedí la camiseta con el número 2», confesó. «La quería por la tradición de los grandes laterales. Me dijeron que no, que no estaba preparado, que era demasiado inmaduro. Se equivocaron. A partir de ahí, es cierto, perdí la concentración y llegué tarde varias veces».
Esta tensión interna desembocó en un escándalo público tras filtrarse un mensaje privado después de que Max Allegri lo dejara en el banquillo. Criticando a su entrenador, dijo: «Ni siquiera jugué... este entrenador de mierda». Mirando atrás, Jiménez se arrepiente. «Fue una estupidez. No creo que Allegri sea un "entrenador de mierda" y su trayectoria lo demuestra», aclaró. «No había jugado y estaba enfadado. Me equivoqué de persona a la que enviar el mensaje. Desde el primer día me disculpé con Allegri: no creo en lo que escribí. Y él aceptó mis disculpas. Pero todas estas situaciones me han quitado la tranquilidad y también fui yo quien le dijo al club que buscara soluciones: el Milan es un club que amo y no quería sentirme mal ni influir negativamente en el equipo con un mal momento mío».
Defender a los antiguos directivos y recuperar la confianza
Antes de su repentina salida, Jiménez vivió una etapa muy turbulenta en San Siro bajo las órdenes de varios entrenadores, entre ellos Paulo Fonseca y Sergio Conceição. Cuando se le preguntó por esa difícil temporada, que terminó con un decepcionante octavo puesto para el histórico club, el defensa sorprendentemente se apresuró a defender al dúo portugués frente a las duras críticas que recibieron.
«No creo que fuera un problema de los entrenadores», señaló Jiménez, desviando la culpa del banquillo hacia los jugadores. «Era un problema del equipo: necesitábamos tener más confianza en nosotros mismos. El fútbol es así: un año te va mal y al siguiente te va bien, fíjate en esto».
- Getty Images Sport
Encontrar la paz en Bournemouth con una puerta abierta
Tras cambiar la intensa presión de Milán por la brisa marina de Bournemouth en un traspaso de 20 millones de euros, Jiménez es ahora un hombre renacido. El defensa español se ha convertido rápidamente en una figura fundamental en el sistema de alta intensidad de Andoni Iraola, con 25 partidos a sus espaldas. «Para mí, es un sueño jugar en la Premier League», declaró Jiménez, elogiando el ambiente más tranquilo de la costa sur.
Mientras sigue deslumbrando con los Cherries, Jiménez no descarta volver en el futuro al club que le dio su oportunidad profesional. Aunque mantiene su atención firmemente puesta en el fútbol inglés, la conexión emocional sigue siendo profunda. «Me encantaba el Milan y nunca cerraré las puertas a un club que me lo dio todo», concluyó. «Si hoy estoy aquí jugando en la Premier League, también es gracias al Milan».
Anuncios