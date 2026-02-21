Getty
Traducido por
«¿De qué bajón están hablando?». Los críticos de Erling Haaland son objeto de duras críticas, mientras que la leyenda del Manchester City Sergio Agüero insiste en que el delantero estrella «ha malacostumbrado a todo el mundo»
Haaland impulsa la lucha por el título del City
A pesar de haber bajado el ritmo tras su impresionante comienzo, Haaland es una de las principales razones por las que el City está pisándole los talones al Arsenal en la lucha por el título de la Premier League. Haaland ha contribuido a 29 de los 56 goles totales del City en la liga, marcando 22 veces y dando siete asistencias.
Aunque no logró marcar en la victoria por 2-1 del City sobre el Newcastle, que redujo la ventaja del Arsenal en la cima a dos puntos, desempeñó un papel crucial en la victoria al asistir a Nico O'Reilly en el segundo gol del partido con un delicado centro. Esto le permitió empatar con su compañero del City Rayan Cherki como el segundo mejor asistente de la liga esta temporada, solo por detrás de Bruno Fernandes, del Manchester United.
El central del City Marc Guehi elogió la contribución de Haaland a la victoria sobre el Newcastle. «El entrenador le dio una pequeña charla en el vestuario sobre lo increíble que había estado hoy. Su ética de trabajo es increíble, luchando por cada balón contra Dan [Burn]. No es fácil, Dan es muy fuerte, muy bueno en el juego aéreo. Es un verdadero punto de referencia para nosotros en la parte alta del campo y me alegro de que hoy lo haya hecho tan bien».
Guardiola añadió: «Hoy no habría sido posible sin Erling».
- (C)Getty Images
Es «normal» que Haaland no marque en ocasiones.
Agüero declaró a GOAL, a través de Stake: «Erling ha marcado 22 goles en 26 partidos de la Premier League esta temporada. Y eso solo en la Premier League. ¿De qué bajón están hablando? Además, es normal que no marque en algunos partidos, pero eso es lo que se espera de un delantero».
Haaland «mimó a todo el mundo».
Haaland ha marcado 153 goles en 184 partidos con el City, manteniendo su reputación letal en todos los clubes en los que ha jugado. Marcó 86 goles en 89 partidos con el Borussia Dortmund, mientras que anotó 29 goles en 27 partidos con su anterior club, el RB Salzburgo, con un promedio de más de un gol por partido. También fue prolífico en su país natal, Noruega, donde marcó 20 goles en 50 partidos con el Molde.
Tiene 55 goles en 48 partidos con la selección nacional de Noruega, liderando su clasificación para el Mundial por primera vez en 28 años al marcar 16 goles en ocho partidos. Terminó muy por encima de todos los demás delanteros en la clasificación europea, con ocho goles más que sus rivales más cercanos, Harry Kane, Memphis Depay y Marko Arnautovic.
Agüero señaló que las increíbles hazañas goleadoras de Haaland han elevado las expectativas sobre él a niveles poco realistas. «La cuestión es que Haaland ha malacostumbrado a todo el mundo», añadió. «Cada temporada marca más y más goles, por lo que cuando no marca en un par de partidos, se le cuestiona. No creo que sea justo hablar de una "crisis"».
- Getty Images Sport
Haaland, en camino de usurpar a Agüero
Agüero es el máximo goleador histórico del City con 260 goles en 390 partidos, pero Haaland ya es segundo en la lista, tras superar a Joe Hayes a principios de esta temporada. El noruego se comprometió con el City a largo plazo al firmar un contrato de 10 años en 2025 y, si mantiene su actual promedio goleador de un gol cada 1,2 partidos, superará a Agüero como máximo goleador del club antes de 2030.
Haaland hizo historia en la Premier League al marcar 36 goles en su primera temporada con el City, superando los 34 tantos de Alan Shearer y Andy Cole en una sola campaña, que se habían mantenido durante 28 años. Y Shearer se resigna al hecho de que el noruego acabará superándole como máximo goleador de la liga.
«Haaland podría batir mi récord de goles en la Premier League», afirmó. «No hay duda de que si sigue otros siete u ocho años, quizá incluso menos, tendrá muchas posibilidades de batirlo».
Anuncios