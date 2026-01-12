Getty Images Sport
¿Davide Ancelotti rumbo al Estrasburgo? Podría reemplazar a Liam Rosenior antes del nombramiento de Gary O’Neil
Rosenior se une al Chelsea
Después de la salida de Enzo Maresca del Chelsea a principios de enero, el club de la Premier League se movió rápidamente para nombrar a Liam Rosenior, exentrenador del Estrasburgo. El técnico expresó su entusiasmo por unirse a los Blues, propiedad al igual que Estrasburgo de BlueCo, pero también mostró su agradecimiento hacia el equipo francés.
Tras su presentación en Stamford Bridge, Rosenior declaró: "Estaba completamente centrado en el último partido con Estrasburgo, pero desde entonces me han dado permiso para incorporarme a uno de los clubes más grandes del mundo, campeones del Mundial de Clubes. Es un honor y una oportunidad que no podía rechazar. Además, puedo volver a casa y ver a mis hijos, algo que he echado de menos al estar lejos de ellos."
Agregó: "Han sido los mejores 18 meses de mi carrera profesional aquí en Estrasburgo. He conocido a personas increíbles y nada de esto habría sido posible sin el esfuerzo y dedicación de todos los que forman parte de este club."
Ancelotti no cumple
Según L’Equipe, Estrasburgo recibió numerosas solicitudes tras la salida de Rosenior, y una de ellas fue la de Davide Ancelotti. El italiano ha trabajado como asistente técnico junto a su padre en clubes como Real Madrid, Bayern Múnich, Napoli y Everton, además de dirigir al Botafogo durante seis meses antes de ser despedido en diciembre pasado.
Davide también fue candidato al puesto en Reims en 2024, en parte por su dominio de varios idiomas: inglés, italiano, francés y español. Sin embargo, su limitada experiencia como entrenador parece haber jugado en su contra a la hora de asumir el cargo en Estrasburgo. Finalmente, la elección recayó en Gary O’Neil, y el resto es historia.
O'Neil encantado con la oportunidad en Estrasburgo
El exentrenador de Bournemouth y Wolves, Gary O’Neil, fue nombrado nuevo técnico del Estrasburgo la semana pasada, con la misión de continuar el excelente trabajo que Rosenior había realizado en la ciudad francesa. El técnico de 42 años expresó su orgullo por incorporarse a un club con una plantilla de gran calidad y objetivos ambiciosos para la temporada.
O’Neil declaró: “Estoy orgulloso de unirme a este increíble club y no puedo esperar para empezar. Tenemos una plantilla de mucho nivel y metas claras y ambiciosas para la temporada. Mi prioridad es trabajar duro con el equipo y darlo todo por el éxito del club. Estrasburgo tiene una historia única, una pasión extraordinaria, gran resiliencia y, por supuesto, seguidores leales que quieren ver a este equipo jugar un fútbol atractivo y tener éxito.”
¿Qué sigue para los directivos de BlueCo?
Rosenior debutó en el banquillo del Chelsea con una contundente victoria por 5-1 sobre sus vecinos londinenses del Charlton Athletic en la tercera ronda de la FA Cup el pasado fin de semana. Mientras tanto, O’Neil dirigió al Estrasburgo a un triunfo arrollador de 6-0 sobre Avranches en la ronda de 32 de la Coupe de France, en su primer partido al mando.
El miércoles, el Chelsea volverá a la acción en la Carabao Cup recibiendo al Arsenal en la ida de la semifinal, mientras que el Estrasburgo se enfrentará al Metz en la Ligue 1 el domingo.
