David y Victoria Beckham envían mensajes cariñosos a su hijo Brooklyn en su 27.º cumpleaños en medio de una disputa familiar

En una decisión que ha sorprendido a muchos tras la reciente disputa pública de la familia, David y Victoria recurrieron a Instagram para celebrar el 27.º cumpleaños de Brooklyn. El ex capitán de Inglaterra y leyenda del Manchester United compartió una nostálgica fotografía infantil de su hijo mayor, utilizando deliberadamente el apodo infantil «Buster» en un pie de foto que simplemente decía: «Hoy cumple 27. Feliz cumpleaños, Bust. Te queremos, x». Victoria siguió su ejemplo casi inmediatamente, compartiendo la misma imagen junto con una foto espontánea de los dos riendo juntos, acompañada de una serie de emojis de corazones y un mensaje de amor incondicional. Ella escribió: «Feliz cumpleaños, Brooklyn, te queremos mucho».

Esta muestra pública de afecto llega en un momento crítico para la dinastía «Brand Beckham». Apenas seis semanas antes, Brooklyn, que ahora reside en Estados Unidos con su esposa, Nicola Peltz, emitió una declaración sin precedentes de seis páginas en la que rompía efectivamente los lazos con sus padres. Los mensajes de cumpleaños parecen ser un intento estratégico o quizás profundamente personal de David y Victoria por salvar las diferencias, ya que la familia no ha aparecido junta en público desde el estreno en Londres del documental de David en 2023.