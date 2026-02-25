Goal.com
David Shrem Toluca
Salvador Pérez

David Shrem, a la conquista de la portería del Toluca

David Shrem busca forjar su propia historia con el Club Deportivo Toluca.

David Shrem, tercer portero de los Diablos Rojos del Toluca, busca ahora crear su propia historia en México. 

Shrem, mexicano de 20 años desarrollado en España, mantiene el hambre de volver al Viejo Continente, considerando como maestros a hombres de experiencia como Luis García y Hugo González. 

“Estas semanas he recibido varios consejos de ellos, y la verdad es que si así va a ser durante mucho tiempo, pues qué mejor, ¿no?, aprender de porteros con esa experiencia y con tantos años que llevan jugando en Primera División y obviamente no solo los veo como maestros, sino como competencia, como lo es en todo”, mencionó en charla virtual con GOAL. 

“Y bueno, entiendo que yo soy más joven, pero poco a poco hay que irse ganando las cosas y se entiende que ellos son los porteros de confianza del entrenador, pero con trabajo se gana todo y no tengo duda que con un buen trabajo y con un buen camino de tarea y de todo, sin duda puedo lograr superarlos o llegar a estar a su nivel”, agregó.

  • Compartió lo que ha aprendido de Antonio Mohamed, así como en el pasado de Guillermo Almada, Luis Almada y Carlos Truco, por su paso por Grupo Pachuca tras desembarcar procedente de la filial del Atlético de Madrid, formación que lo fue beneficiando. 

    “Pachuca, ya sabes, es un especialista sin duda en formar jugadores, es un equipo que se dedica a eso y la verdad es que lo tienen muy bien trabajado, tienen jóvenes de muchísima calidad y obviamente entrenadores que saben trabajar con jóvenes como en su caso fue Guillermo Almada, Luis Almada, que estaba en la 23, Fidel Martínez, que son entrenadores que saben trabajar con jóvenes y en el caso de porteros, Carlos Truco, yo creo que supieron trabajar muy bien conmigo y eso me permitió llegar aquí a Toluca, que es otra vuelta, por supuesto”, dijo. 

    “Tengo muchas expectativas para el futuro, con ganas de romperla, de sumarle al equipo y si Dios quiere, algún día que me lo permita, ser el titular acá y hacer una carrera muy larga en este club”, agregó. 

    “Bueno, Mohamed suele ser más distante con los jugadores jóvenes, normalmente con los de experiencia suele ser más cercano y con los jóvenes suele ser más estricto, pero no deja de ser un director técnico cercano, sin duda te puedes apoyar en él y se acerca a hablar contigo, no es un técnico en el que hablar es raro con él porque sí me ha tocado entrenadores en los que acercarte a hablar con él hasta da miedo y desde luego que el turco no transmite esa desconfianza de que si le vas a hablar no hay ningún problema”, detalló.

    • Anuncios

  • Shrem enlistó los objetivos personales en México, así como el objetivo de volver a España, con el plus que cuenta con la nacionalidad, que abre las puertas más fácilmente: “Bueno, yo creo que primero que nada jugar en la Sub-21 los partidos que me toquen jugar, hacerlo espectacular, romperla como se dice, ¿no?, consolidarme en Primera División es el siguiente paso y bueno, hacer una carrera buena aquí en México y luego jugar en Europa, que es el sueño de muchos jugadores, yo la verdad lo tengo mucho en mente eso y si se me presenta la oportunidad no tengo duda de irme a jugar hacia allá”. 

    “Si se presenta la oportunidad, obviamente que lo tengo clarísimo, que es ir a jugar allá y hacer una carrera de varios años en Europa, ¿no? y si se puede jugar en un equipo top, que es el objetivo de cualquier jugador, obviamente más que bienvenido”, agregó. 

    “Trascender, yo creo que es la palabra, trascender, no ser uno más del montón, esa yo creo que sería mi palabra, ser alguien trascendente y no ser un portero más que se quedó en el intento o que simplemente fue un dueño, trascender y ser un portero importante en el país y si se puede mundialmente, que obviamente es lo que trataré de hacer, más que perfecto, porque eso pasa muchas veces, sobre todo en el fútbol mexicano, con el tema de extranjeros y demás”.

