'David Raya tendrá que esperar' - Thibaut Courtois nombra al portero del Arsenal como uno de los mejores del mundo, pero dice que debe vencer la 'competencia saludable' para asegurarse un lugar en España

Raya, quien se unió al Arsenal desde el Brentford en 2023, se ha consolidado firmemente como el portero titular del club, superando a Aaron Ramsdale poco después de su llegada. Esta temporada, ha sido fundamental en el ascenso del Arsenal a la cima de la tabla, manteniendo 11 porterías a cero y concediendo solo cinco goles en todas las competiciones. Su forma ha sido particularmente impresionante en la Liga de Campeones, donde el Arsenal aún no ha concedido un solo gol.

A pesar de sus fuertes actuaciones en el club, Raya enfrenta una dura competencia a nivel internacional. El entrenador de España, Luis de la Fuente, ha preferido constantemente a Simon del Athletic Club desde que asumió el cargo, manteniendo la lucha por el puesto número 1 altamente competitiva. Simon ha sido confiado en momentos clave, comenzando para España durante su triunfo en la Liga de Naciones 2023 y su victoria en la Euro 2024. El récord defensivo de España bajo De la Fuente ha sido excepcional. Están invictos en 31 partidos competitivos, superando la racha establecida por el equipo ganador de la Copa del Mundo de Vicente del Bosque, y han concedido solo dos goles en sus últimos seis partidos mientras mantienen cinco porterías a cero consecutivas.