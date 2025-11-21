AFP
'David Raya tendrá que esperar' - Thibaut Courtois nombra al portero del Arsenal como uno de los mejores del mundo, pero dice que debe vencer la 'competencia saludable' para asegurarse un lugar en España
Batalla por el puesto número 1 en el equipo español
Raya, quien se unió al Arsenal desde el Brentford en 2023, se ha consolidado firmemente como el portero titular del club, superando a Aaron Ramsdale poco después de su llegada. Esta temporada, ha sido fundamental en el ascenso del Arsenal a la cima de la tabla, manteniendo 11 porterías a cero y concediendo solo cinco goles en todas las competiciones. Su forma ha sido particularmente impresionante en la Liga de Campeones, donde el Arsenal aún no ha concedido un solo gol.
A pesar de sus fuertes actuaciones en el club, Raya enfrenta una dura competencia a nivel internacional. El entrenador de España, Luis de la Fuente, ha preferido constantemente a Simon del Athletic Club desde que asumió el cargo, manteniendo la lucha por el puesto número 1 altamente competitiva. Simon ha sido confiado en momentos clave, comenzando para España durante su triunfo en la Liga de Naciones 2023 y su victoria en la Euro 2024. El récord defensivo de España bajo De la Fuente ha sido excepcional. Están invictos en 31 partidos competitivos, superando la racha establecida por el equipo ganador de la Copa del Mundo de Vicente del Bosque, y han concedido solo dos goles en sus últimos seis partidos mientras mantienen cinco porterías a cero consecutivas.
El elogio de Courtois a Raya
En una entrevista con El Partidazo, Courtois nombró a Raya como uno de los tres mejores porteros del mundo en este momento, diciendo: "Oblak está jugando a un nivel muy alto este año. Me gusta mucho Allison, aunque esté lesionado. Y también me gusta mucho David Raya."
Agregó: "El Arsenal está teniendo una gran temporada, están encajando muy pocos goles y Raya ya tuvo una gran temporada el año pasado."
Sin embargo, Courtois cree que Raya tendrá que trabajar duro si quiere destronar a Simon, y eso es parte de la competencia saludable.
"Aunque Unai también es un gran portero y está rindiendo muy bien con la selección, así que merece seguir jugando", agregó. "Así es el fútbol y la competencia para ti. Creo que Luis de la Fuente tiene claro esto y Raya tendrá que esperar su oportunidad. Pero es una competencia saludable, especialmente en la portería, porque si encajas dos goles, el entrenador no puede dudar y siempre es más difícil sustituir a un jugador."
¿Es Courtois el mejor portero del mundo?
Courtois se unió al Madrid en una transferencia libre en 2018 y desde entonces se ha establecido como uno de los mejores porteros del mundo. Ha hecho 337 apariciones para el club, manteniendo una impresionante cifra de 137 partidos sin encajar goles. Durante su tiempo en Madrid, Courtois ha ganado dos títulos de la Liga de Campeones y cuatro ligas de La Liga, jugando un papel decisivo en muchos de esos triunfos. Sus actuaciones en el escenario internacional también han sido excepcionales, ganando el Guante de Oro con Bélgica en la Copa Mundial de la FIFA 2018 y el Trofeo Lev Yashin en 2022. Esta temporada, ya ha registrado seis partidos sin encajar goles en todas las competiciones, mientras Madrid se sitúa en la cima de La Liga y séptimo en la clasificación de la Liga de Campeones.
Courtois, ampliamente considerado como uno de los mejores porteros del mundo, estuvo de acuerdo con esta noción pero enfatizó que las opiniones siempre variarán. Él dijo: "Definitivamente soy uno de los mejores, pero depende del gusto de cada persona y todos son libres de tener su propia opinión. Y, al final, lo que tengo que hacer es ayudar a mi club y qué piensa la gente."
El próximo desafío de Madrid contra Elche
Courtois se perdió el servicio internacional con Bélgica ya que permaneció en el campo de entrenamiento de Madrid para recuperarse de una lesión. Sin embargo, el portero belga intentará recuperar la plena forma física y volver a la convocatoria cuando el Madrid viaje a Elche el domingo.
