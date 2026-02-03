Getty/GOAL
David Beckham quiere reunir a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el Inter Miami mientras resurgen rumores de su llegada a la MLS
Ronaldo y su traspaso: el portugués en huelga en Arabia Saudita
El astro portugués Cristiano Ronaldo atraviesa un momento de frustración en la Saudi Pro League. Según los informes, está descontento con la gestión de la liga, donde considera que los fondos de transferencia no se distribuyen de manera equitativa. Como consecuencia, ha decidido excluirse de la contienda para la selección.
Esto ha generado muchas preguntas sobre su futuro, con creciente especulación sobre un nuevo desafío que CR7 estaría buscando. El exdelantero del Manchester United, Real Madrid y Juventus ha visto surgir debates sobre un posible regreso a Europa.
Otra posibilidad que se menciona es que podría unirse a Lionel Messi en la búsqueda del “sueño americano”. En ese escenario, David Beckham y la dirección del Inter de Miami tendrían un papel clave. Sin embargo, aún existen varios obstáculos por superar antes de que ese proyecto pueda concretarse, y permanece la duda sobre si dos de los grandes de todos los tiempos alguna vez llegarán a compartir equipo.
- Getty/GOAL
¿Podría Ronaldo reunirse con Messi en el Inter de Miami, campeón de la MLS Cup?
Cuestionado sobre la posibilidad de que Ronaldo se una a Messi en el Inter de Miami, con David Beckham involucrado en la operación, el exjugador de la MLS Rob Earnshaw –hablando para GOAL a través de la casa de apuestas Betfree– comentó:
“Si hubiera un lugar donde eso pudiera suceder, sería en un club como el Inter de Miami. Desafortunadamente, no creo que ocurra nunca. A todos los aficionados nos encantaría verlos jugar juntos algún día antes de que ambos se retiren. No creo que pase, pero si hubiera una oportunidad, pienso que David Beckham sería la persona indicada para hacerlo posible”.
Earnshaw, que jugó en Norteamérica con Toronto FC, Chicago Fire y Vancouver Whitecaps, explicó por qué cree que Ronaldo podría mostrarse reacio a unirse a Messi en el sur de Florida:
“Tienes a dos futbolistas gigantes, figuras globales, muy famosos y dominantes en cualquier equipo donde jueguen. No puedo ver que esto suceda porque siempre será su equipo. Podría funcionar solo en un club neutral, donde ninguno de los dos haya jugado antes y se unan por primera vez. Espero que algún día lo veamos”.
“Si retrocedemos, solían organizar partidos de ‘Resto del Mundo vs Europa’. Recuerdo un enfrentamiento entre Brasil y Barcelona, con un equipo del Resto del Mundo contra uno de Europa. Esa podría ser la única manera de ver a estos dos grandes juntarse en un mismo equipo”.
Equipo de ensueño: todos quieren ver a Messi y Ronaldo juntos
Otro exjugador destacado de la MLS y la Premier League, el mediocampista brasileño y campeón del mundo con el Manchester United, Kleberson, habló recientemente con GOAL sobre las posibilidades de que Ronaldo siga a Messi en Estados Unidos:
“¡Wow, imagina que eso suceda! ¡América se volvería loca! Venderían todo para ver a esos dos juntos en el mismo equipo. En un vestuario, Messi, Cristiano Ronaldo y tal vez Neymar… ¡sería un equipo de ensueño!”, afirmó.
- Getty/GOAL
Extensiones de contrato: los dos GOATs siguen imparables
Ronaldo está cumpliendo uno de los contratos más lucrativos del fútbol mundial en Al-Nassr, con una extensión firmada el verano pasado que lo vincula al club hasta 2027 y que apenas tiene unos meses de antigüedad. Sin embargo, ese acuerdo podría romperse si el delantero de 40 años es liberado para comenzar una nueva etapa fuera del Medio Oriente.
Por su parte, Messi espera pacientemente en Miami en caso de que su eterno rival decida unirse a él en Estados Unidos. El astro argentino firmó su propia extensión, que lo mantendrá en el Inter de Miami, actuales campeones de la MLS Cup, hasta 2028.
Anuncios