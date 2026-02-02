David Beckham se asocia con Fanatics y lanza memorabilia y tarjetas de fútbol exclusivas

Fanatics anunció el acuerdo con la expectativa de un aumento del interés en el fútbol por la Copa del Mundo 2026. El torneo será el más grande hasta la fecha, con 48 equipos jugando en Estados Unidos, Canadá y México este junio.

“El fútbol sigue creciendo en popularidad, así que no podría estar más emocionado”, dijo David Leiner, presidente de tarjetas coleccionables en Fanatics, a ESPN. “Fanatics gestionará el comercio durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, así que todas las oportunidades se expandirán. Alguien como David puede elevar la categoría y atraer a nuevas personas. Esperamos un 2026 realmente emocionante.”