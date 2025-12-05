David Beckham es calificado de 'vulgar' por una de sus ex estrellas del Inter Miami mientras el ex extremo de la USMNT revela cómo la leyenda del Man Utd "me enfrentó" durante un enfrentamiento de la MLS

Uno de los jugadores más icónicos de su generación, Beckham ganó corazones y mentes a través de sus etapas repletas de trofeos con United, Madrid y LA Galaxy. Luciendo su famoso número 7, el jugador de 50 años también ganó 115 partidos internacionales para Inglaterra, siendo capitán de su país entre 2000 y 2006.

El ex jugador del AC Milan y Paris Saint-Germain Beckham también ha recibido elogios por su trabajo fuera del campo. En 2015 tuvo un fondo nombrado en su honor para conmemorar una asociación de una década entre él y la organización de ayuda humanitaria Unicef.

Beckham fue formalmente nombrado caballero por sus servicios al fútbol y a la sociedad británica el 4 de noviembre en el Castillo de Windsor.