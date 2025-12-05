Getty Images Sport
David Beckham es calificado de 'vulgar' por una de sus ex estrellas del Inter Miami mientras el ex extremo de la USMNT revela cómo la leyenda del Man Utd "me enfrentó" durante un enfrentamiento de la MLS
Beckham alcanzó el estatus de leyenda tras una gloriosa carrera como jugador.
Uno de los jugadores más icónicos de su generación, Beckham ganó corazones y mentes a través de sus etapas repletas de trofeos con United, Madrid y LA Galaxy. Luciendo su famoso número 7, el jugador de 50 años también ganó 115 partidos internacionales para Inglaterra, siendo capitán de su país entre 2000 y 2006.
El ex jugador del AC Milan y Paris Saint-Germain Beckham también ha recibido elogios por su trabajo fuera del campo. En 2015 tuvo un fondo nombrado en su honor para conmemorar una asociación de una década entre él y la organización de ayuda humanitaria Unicef.
Beckham fue formalmente nombrado caballero por sus servicios al fútbol y a la sociedad británica el 4 de noviembre en el Castillo de Windsor.
El ex extremo de la USMNT recuerda el momento en que se enfrentó con el ícono del Man Utd.
Sin embargo, Beckham ahora se ha dado cuenta de que no siempre fue digno de admiración, particularmente cuando estaba en el campo.
El ex extremo de la USMNT, Brek Shea, ha revelado cómo fue enfrentarse al LA de Beckham al hacer su debut profesional como joven de 17 años para el FC Dallas en 2008.
Admirando al legendario jugador del United antes del partido, Shea pronto se vio envuelto en un intercambio que lo llevó a estar cara a cara con su héroe, cuyo comportamiento describió como desagradable.
A pesar del enfrentamiento, Shea - quien más tarde jugó para el Miami de Beckham entre 2020 y 2022 - dice que “amó cada momento” de lo que fue una experiencia surrealista.
Ex extremo del Inter Miami revela el comportamiento 'bastante vulgar' de Beckham.
En una entrevista con Jackpot City Casino, el ex extremo del Stoke City, Shea, dijo: “Mi primer partido como profesional, a los 17 años, fue contra LA, y estaba jugando contra David Beckham, alguien que era como un ídolo para mí. Así que fue bastante increíble cerrar el círculo y terminar jugando para Miami, y que él fuera mi jefe.
“Él convirtió una idea de 25 millones de dólares (£18.7m) en una empresa o inversión de mil millones de dólares, es increíble. Es bastante asombroso ver lo que ha hecho y que haya ayudado tanto a la liga.
“Tener a David Beckham como gerente o jefe fue mucho mejor que tenerlo como jugador. Era bastante vulgar en el campo, todos tienen una espina clavada, por supuesto, pero yo pensaba ‘oh Dios mío, es Beckham’ y se me metió en la cara porque le hice una falta. Pero me encantó cada momento de eso.
“Es un buen tipo, un chico increíble, nunca se oyen malas historias sobre él a pesar de estar en el ojo público. Así que felicitaciones a él y a lo que ha hecho por el equipo.”
Beckham espera que Inter Miami pueda ganar su primera MLS Cup cuando Messi y Muller se enfrenten.
Ejercitando una opción en su contrato con LA para comprar una franquicia de expansión en 2014, Beckham lanzó oficialmente Miami en 2018. Bajo su guía, el club ha ganado la Leagues Cup 2023 y la Supporters’ Shield 2024.
Miami busca ganar su primera MLS Cup cuando se enfrente a los Vancouver Whitecaps en la gran final del sábado en Florida. El partido verá a dos de los más grandes del fútbol de todos los tiempos - Lionel Messi de Miami y Thomas Muller de Vancouver - enfrentarse una vez más, habiendo compartido varios duelos titánicos durante sus etapas en Barcelona y Bayern Munich, respectivamente.
Previo al encuentro tan importante, Muller - quien ha brillado para Vancouver desde que se unió al club en agosto tras la expiración de su contrato en Bayern - le dijo a ESPN: “Creo que este partido es genial. Sé que ustedes, los medios de comunicación y también la MLS, tiene sentido también hacer un punto con Messi y conmigo y los nombres más grandes, pero creo que se trata de dos equipos con un estilo de juego muy atractivo y bueno. En mi opinión, es la final perfecta. Aprecio ser parte de ella.
“Para mí siempre es agradable encontrarme con viejos amigos [Messi y el trío ex-Barcelona Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez, que también juegan para Miami]. No somos realmente cercanos, pero siempre los veía jugar y son grandes jugadores, fueron grandes jugadores. Algunos de ellos todavía lo son. Siempre es agradable cuando puedes mirar hacia atrás en tu propia historia para encontrarlos de nuevo.
“En cuanto al resultado o sobre los juegos, lo que fue en el pasado no es muy importante para el futuro, pero es agradable verlos.”
