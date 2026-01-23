Dastan Satpaev NXGN GFXGetty/GOAL

Dastan Satpaev: El nuevo Sergio Agüero reescribe la historia en Kazajistán antes de una transferencia récord al Chelsea

Kazajistán no es una nación conocida por su amor al fútbol. Sin embargo, eso no significa que no exista, y con la aparición de una nueva sensación adolescente como uno de los mejores jugadores del país, la nación ubicada entre Europa y Asia podría estar al borde de una generación dorada.

Dastan Satpaev no cumplirá 18 años hasta agosto, pero eso no le ha impedido maximizar su carrera hasta la fecha. Solo los jóvenes talentos del Barcelona Lamine Yamal y Ansu Fati pueden decir que fueron más jóvenes que Satpaev cuando marcó por primera vez un gol en la Liga de Campeones, con solo 17 años, tres meses y 14 días.

En cuestión de meses, se dirigirá al Chelsea después de haber tomado la decisión de unirse al club cuando tenía 16 años. Mientras tanto, continúa haciendo lo que mejor sabe hacer: marcar goles y romper récords.

Entonces, ¿quién es Satpaev? ¿Por qué Chelsea acordó un precio récord para ficharlo? ¿Y cumplirá con las expectativas como la gran esperanza del fútbol kazajo? GOAL perfila a uno de los delanteros adolescentes más emocionantes del mundo...

  • Donde todo comenzó

    Satpaev nació el 12 de agosto de 2008, en la ciudad más grande de Kazajistán, Almatý, y a los ocho años se unió a las categorías juveniles del Kairat. Había algo extraordinario en él que destacaba desde una edad temprana, con periodistas deportivos locales calificando a Satpaev como un 'prodigio' y un 'genio'.

    A pesar de ser al menos dos años más joven que la mayoría de sus competidores, Satpaev fue promovido al equipo Sub-18 del Kairat cuando tenía 15 años y aún hacía quedar mal a los rivales. A lo largo de las temporadas 2023 y 2024 en la Liga de Desarrollo QJ, proporcionó 26 goles y 10 asistencias en 28 partidos, ganando el premio MVP de la competición en la segunda de esas campañas.

    Inesperadamente, las actuaciones de Satpaev también fueron captadas por los equipos juveniles nacionales de Kazajistán. Inmediatamente fue impulsado a un grupo de mayor edad, esta vez los Sub-17, donde anotó cuatro goles en 10 juegos antes de que se decidiera que debía estar con los equipos Sub-21 y el equipo mayor.

    El gran avance

    En medio de sus hazañas goleadoras en la Liga QJ, Satpaev fue convocado al equipo principal de Kairat hacia el comienzo de la temporada 2024, e hizo su debut en el primer equipo cuando aún tenía 15 años en marzo de 2024, saliendo desde el banco en una victoria de 9-0 sobre Akzhayik en la Copa de la Liga de Kazajistán.

    Satpaev continuó haciendo cinco apariciones en la liga para el equipo B de Kairat en la segunda división durante esa temporada, e incluso apareció con un gol de la victoria en el minuto 90 - su primer gol profesional - en una victoria por 1-0 fuera de casa ante Tapaz en agosto de 2024.

    Luego se convirtió en un miembro permanente del equipo principal para la temporada kazaja de 2025, y para febrero de ese año, el Chelsea había visto suficiente. Los gigantes de la Premier League, ocupados con su campaña de reclutamiento destinada a firmar el mejor talento joven del mundo, acordaron una tarifa de £3.5 millones ($4.7m) con Kairat para adquirir a Satpaev cuando cumpliera 18 años en agosto de 2026. El acuerdo, que incluye varios complementos y más incentivos para Kairat, convierte a Satpaev en la exportación más cara de la Premier League kazaja.

  • Cómo va

    El futuro de Satpaev está asegurado en el sentido de que, independientemente de cómo juegue, se unirá al Chelsea en agosto de 2026. Podría haber progresado poco o nada en los 18 meses entre la firma del contrato y su llegada a Londres oeste, pero en cambio ha ido de fortaleza en fortaleza.

    En el primer día de la temporada 2025 de la Premier League de Kazajistán, Satpaev anotó el gol del empate cuando el Kairat empató 1-1 de visitante contra el rival por el título, Astana. Eso resultó ser el primero de 14 goles que marcaría en su primera campaña en la máxima categoría, solo superado en la Bota de Oro por el internacional albanés del Astana Nazmi Gripshi, que terminó con 16. No obstante, el Kairat y Satpaev, que también sumó siete asistencias, superaron al club de la capital para ganar el título nuevamente por solo dos puntos.

    El punto culminante del 2025 para el Kairat, sin embargo, llegó en Europa, ya que se clasificaron para la fase de grupos de la Liga de Campeones por primera vez. Entrando en la primera ronda de clasificación, salieron victoriosos de tres eliminatorias, con Satpaev anotando en todas ellas, para prepararse para un partido de play-off con los campeones escoceses Celtic. Ambos partidos terminaron 0-0, pero el Kairat ganó en penales para avanzar a la fase de grupos.

    No es sorprendente que el Kairat se encuentre en el fondo de la tabla de la Liga de Campeones después de siete jornadas de partidos, pero como equipo y Satpaev como una joven estrella en ciernes han dejado una buena impresión. Fueron derrotados 5-0 por el Real Madrid en su primer partido en casa, con Kylian Mbappé robándose finalmente el espectáculo, pero tuvieron grandes oportunidades para abrir el marcador temprano y los defensores de Los Blancos encontraron difícil tratar de sofocar al activo Satpaev.

    A lo largo de este místico viaje europeo, Satpaev ha roto numerosos récords. Su gol contra el equipo esloveno NK Olimpia en la primera ronda de clasificación, a la edad de 16 años, 10 meses y 27 días, lo convirtió en el jugador kazajo más joven en anotar en una competición de la UEFA, mientras que se convirtió en el primer jugador kazajo en anotar en la fase final de un partido europeo cuando marcó en su derrota en la fase de grupos contra Copenhague.

    Mientras tanto, Satpaev ya ha sido internacional con el equipo absoluto de Kazajistán en siete ocasiones, y después de convertirse en su debutante más joven de la historia, también se hizo un nombre como su goleador más joven cuando anotó un gol en su notable empate 1-1 con Bélgica en la clasificación para el Mundial en noviembre pasado.

    Mayores fortalezas

    Satpaev es diferente a cualquier jugador kazajo que haya existido antes que él. "Desde el principio, se destacó por su arduo trabajo, disciplina y deseo de perfección", decía parte del comunicado de Kairat cuando se anunció su transferencia al Chelsea.

    Esta fortaleza mental es un hilo común de elogios entre aquellos que han seguido a Satpaev durante mucho tiempo. El periodista deportivo kazajo Didar Kadyrov dijo a Courrier International: "Satpaev es uno de los delanteros más dotados... Es un chico rápido con buen regate y aceleración, y es persistente, trabajador e inteligente. Entiende claramente qué necesita hacer para lograr el éxito. Y esto lo distingue de muchos otros".

    The Astana Times, por su parte, escribió: "Combina velocidad y buenas habilidades técnicas con una toma de decisiones muy superior a su edad".

    A nivel técnico y físico, Satpaev está dotado con una gran velocidad y una constitución robusta que significa que puede mantenerse en batallas físicas, a pesar de medir solo 5'9". Capaz de jugar tanto en la banda como en el frente, posee un gran control cercano, un muy deseado centro de gravedad bajo y es cómodo con ambos pies (aunque en su mayoría es diestro). Muchos de los goles de Satpaev hasta ahora en su carrera han sido desde lejos, pero también tiene un olfato para los goles a corta distancia.

    Satpaev también ha sido aclamado como un líder entre el nuevo núcleo joven de Kazajistán, con posibilidades de que asuma la capitanía a nivel internacional algún día.

    Espacio para mejorar

    Con todo respeto, la Premier League de Kazajistán no se puede comparar con la Premier League. El salto es tan enorme que incluso los seguidores más optimistas de Satpaev admiten que no se le verá en el primer equipo del Chelsea por un tiempo.

    Kadyrov reflexionó además: "Esta transferencia significa al 100% que se está uniendo a un club inglés de primer nivel, que recientemente ha elegido una nueva dirección - trabajar con la juventud. Tendrá la oportunidad de demostrarse primero en la academia, y luego, en unos años, si se queda ahí, progresará a entrenar con el primer equipo, y luego a jugar con el primer equipo. Pero entiendan que esto es una enorme cantidad de trabajo que necesita hacer. Hay muchos factores involucrados: necesita hablar inglés y comunicarse de manera efectiva. Un gran número de psicólogos y otros especialistas supervisarán su desarrollo y luego evaluarán sus actuaciones y preparación para un equipo como el Chelsea."

    De manera similar, el columnista y periodista Anuar Abdrakhmanov dijo a Azattyq Ryhy: "Me gustaría creer que si Dastan Satpaev se demuestra a sí mismo a nivel de academia del Chelsea y posteriormente va cedido, digamos, a PSV o Brentford, y luego logra establecerse a nivel de Premier League, entonces otros futbolistas kazajos serán juzgados por él mañana."

    También habrá signos de interrogación sobre si Satpaev podría convertirse factiblemente en un delantero líder en Inglaterra con su altura. Solo los finalizadores verdaderamente élite pueden sobresalir en la Premier League mientras miden menos de seis pies de altura, y muy bien podría terminar como extremo si no puede hacer ese ajuste.

    ¿El próximo... Sergio Agüero?

    Hay un parecido asombroso entre cómo juega Satpaev en la Premier League de Kazajistán y un joven Sergio Agüero, uno de los delanteros más exitosos de menos de seis pies que ha jugado al más alto nivel.

    Ambos saben cómo usar sus cuerpos a su favor, cómo pasar desapercibidos frente a los defensores que no esperaban un cambio de ritmo tan rápido, hacían que los oponentes adivinaran por dónde irían porque no había un pie 'débil' hacia el cual desplazarlos, y cómo obtener tanta potencia detrás de su disparo sin el espacio lógico para preparar un tiro.

    Agüero, mejor conocido por su tiempo en el Atlético de Madrid y el Manchester City, se convirtió en uno de los delanteros más temidos del mundo debido a cómo mostró estas habilidades en la cima. Satpaev haría bien en alcanzar tales alturas, pero al menos es un claro ajuste estilístico y el Chelsea puede comenzar a pensar en cómo podría desarrollarse.

    Otros han comparado a Satpaev con Kylian Mbappé, pero las similitudes con Agüero, un No.9 natural en lugar de un delantero convertido en extremo, son mucho más obvias. Claro, Satpaev y Agüero son rápidos, pero principalmente en distancias cortas, en lugar de hacer carreras desde atrás para estirar completamente las defensas como lo hace Mbappé.

    ¿Qué sigue?

    Satpaev pasará gran parte de la temporada kazaja de 2026 con Kairat antes de viajar finalmente a Londres para unirse al Chelsea en agosto. A partir de ahí, los Blues podrían decidir examinarlo de cerca o enviarlo a préstamo.

    Sea lo que sea que suceda, Satpaev será visto como un pionero en su tierra natal. Ningún jugador kazajo ha jugado antes en la Premier League, y mucho menos para el Chelsea. Es una transferencia y una oportunidad que ha sido recibida con entusiasmo en esa parte del mundo.

    "Ellos [los clubes] a menudo encuentran jugadores jóvenes de Brasil, África, y así sucesivamente. Es solo que cuando firman a un kazajo de 16 años, nos parece especial a nosotros", agregó Kadyrov. "Esto no sucede a menudo, por lo que esta transferencia significa mucho para el fútbol kazajo, ya que es la primera vez que un joven de nuestro país va a una liga de primer nivel, el mejor campeonato del mundo. Esto habla del potencial de los futbolistas kazajos. Y se podría decir que Dastan es el pionero."

    Así que eso convierte a Satpaev en un prodigio, un genio y ahora un pionero. Todo antes de cumplir los 18. ¡Sin presión, chico!

