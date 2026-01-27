Dani Olmo frena las comparaciones entre Lamine Yamal y Lionel Messi

Las estadísticas de ambos jugadores a los 18 años reflejan los caminos muy distintos que siguieron sus carreras en sus primeras etapas, en gran parte condicionados por el contexto del equipo y las oportunidades disponibles en el Barcelona en cada época. A esa edad, Yamal ya había tenido una participación mucho mayor en el primer equipo que Messi. El joven extremo suma 127 apariciones profesionales en categoría senior, frente a las 33 que acumulaba Messi con la misma edad.

Además, Yamal registra 25 goles y 37 asistencias, cifras muy superiores a los nueve tantos y una asistencia de Messi a los 18 años, un reflejo de su impacto inmediato y de la confianza depositada en él tanto por el club como por la selección española. Antes incluso de cumplir la mayoría de edad, Yamal ya había conquistado la Eurocopa 2024 con España y varios títulos nacionales con el Barcelona.

En contraste, Messi se incorporó a un Barcelona repleto de estrellas, con figuras consolidadas como Ronaldinho y Samuel Eto’o, lo que obligó a un proceso de integración más gradual. Aunque sus números iniciales fueron modestos, pronto se consolidó como titular y sus estadísticas se dispararon en los años siguientes, alcanzando las 100 apariciones a los 20 años, con 40 goles y 19 asistencias.