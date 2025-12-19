+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Siddhant Lazar y Salvador Pérez

D.C. United elige a Nikola Markovic como el número 1 en el SuperDraft de la MLS 2026; segundo canadiense en ser elegido primero en general.

D.C. United seleccionó al defensa central de North Carolina State, Nikola Markovic, con el primer lugar en el SuperDraft de la MLS de 2026, eligiendo al defensor de la Generación adidas para abordar las necesidades defensivas después de una complicada temporada 2025. El joven de 21 años ayudó a llevar al equipo Wolfpack a su primera aparición en el campeonato nacional de la NCAA.

  • Credenciales defensivas de élite

    Markovic, un estudiante de segundo año de 6 pies y 4 pulgadas de Gatineau, Quebec, se estableció como uno de los defensores más destacados del fútbol universitario durante su tiempo en NC State. El defensa central zurdo comenzó los 22 partidos para el Wolfpack durante su histórica campaña de 2025, liderando una defensa que logró un récord de 15 partidos sin recibir goles mientras superaba a los oponentes con un marcador de 48-9. Sus excepcionales actuaciones defensivas le valieron honores de First Team All-American y el premio ACC Defensive Player of the Year, siendo semifinalista para el prestigioso Trofeo MAC Hermann.

  • FC Dallas domina las primeras rondas con selecciones estratégicas

    El resto de las cinco selecciones principales del SuperDraft incluyó varios talentos ofensivos notables, y FC Dallas hizo el mayor impacto al asegurar dos de las tres primeras selecciones a través de intercambios. El club de Texas seleccionó al delantero de Georgia Southern Ricky Louis con la segunda selección general (adquirida de Atlanta United) antes de agregar inmediatamente al delantero de Virginia Nicholas Simmonds con la tercera selección (obtenida de CF Montréal).

    Completando los cinco primeros, Sporting Kansas City seleccionó al mediocampista de Clemson Kwaku Agyabeng en la cuarta posición general, mientras que Orlando City intercambió para seleccionar al delantero de Wake Forest Harvey Sarajian con la quinta selección.

  • Las selecciones completas de la primera ronda en el Superdraft de la MLS 2026

    1. D.C. United: Nikola Markovic, D, NC State

    2. FC Dallas (de ATL): Ricky Louis, F, Georgia Southern

    3. FC Dallas (de MTL): Nicholas Simmonds, F, Virginia

    4. Sporting Kansas City: Kwaku Agyabeng, M, Clemson

    5. Orlando City (de LA): Harvey Sarajian, F, Wake Forest

    6. Colorado Rapids (de TOR): Mamadou Billo Diop, F, Colorado Rapids 2

    7. St. Louis CITY SC: Zack Lillington, D, UC Davis

    8. D.C. United (de NE): Richie Aman, F, Washington

    9. Orlando City (de HOU): Nolan Miller, D, Michigan

    10. Colorado Rapids: Mitchell Baker, F, Georgetown

    11. Houston Dynamo FC (de SJ): Joe Highfield, F, Portland

    12. Atlanta United (de DAL, de RBNY): Enzo Dovlo, D, UNC Greensboro

    13. Real Salt Lake: Lukas Magnason, D, Clemson

    14. Orlando City: Jaylen Yearwood, D, North Florida

    15. Portland Timbers: Justin McLean, F, NC State

    16. FC Dallas: Niklas Herceg, GK, Vermont

    17. Vancouver Whitecaps FC (de ATX): Zach Ramsey, M, Washington

    18. Chicago Fire FC: Jack Sandmeyer, M, North Carolina

    19. Sporting Kansas City (de COL, de CLB): Nikos Clarke-Tosczak, D, Portland

    20. Orlando City (de NSH): Issah Haruna, M, UNC Greensboro

    21. Red Bull New York (de DAL, de SEA): Tomas Hut, GK, Syracuse

    22. Charlotte FC: Will Cleary, D, Stanford

    23. Minnesota United FC: Jaylinn Mitchell, F, SMU

    24. LAFC: Giuliano Fravolini Whitchurch, D, Princeton

    25. Real Salt Lake (de CIN): Dylan Kropp, D, North Carolina

    26. Colorado Rapids (de PHI): Wahabu Musah, F, Clemson

    27. New York City FC: Ransford Gyan, F, Clemson

    28. San Diego FC: Martin Luala, M, Grand Canyon

    29. Vancouver Whitecaps FC: Daniel Lugo, F, High Point30. Inter Miami CF: Abdel Talabi, D, Bryant

    Los intercambios en el día del draft reformulan las estrategias del equipo.

    El SuperDraft de la MLS de 2026 presentó numerosos intercambios que reestructuraron el orden de selección, con equipos como FC Dallas, Orlando City y Colorado Rapids moviéndose agresivamente para asegurar objetivos específicos. A medida que los equipos finalizan sus selecciones y comienzan las negociaciones de contratos con los seleccionados, la atención pronto se dirigirá a los preparativos de pretemporada. Para Markovic y D.C. United, el desafío será integrar al talentoso defensor en un equipo que concedió 66 goles en 2025, el segundo total más alto de la liga.

