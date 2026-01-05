¡Cuidado, Manchester City! El Real Madrid planea un nuevo movimiento para fichar a Rodri ante la incertidumbre de su contrato

El interés del Real Madrid por Rodri es un secreto a voces en el fútbol europeo, pero según un informe de Marca, los campeones de Europa han modificado de manera significativa su estrategia para asegurar su fichaje. Tras haber adoptado hasta ahora un enfoque de “esperar y ver” respecto a la recuperación del mediocampista de la grave lesión de rodilla que lo dejó fuera gran parte de la temporada pasada, la directiva del club considera que ya ha llegado el momento de actuar.

El informe indica que el regreso de Rodri a su nivel de rendimiento élite en la temporada 2025-26 ha convencido a Florentino Pérez de acelerar los planes. El “nuevo plan” implica abandonar el seguimiento pasivo de su situación contractual y, en su lugar, lanzar una ofensiva proactiva diseñada para seducir al jugador antes de que se abra la ventana de verano. Según se informa, el Madrid está dispuesto a convertirlo en la piedra angular de su proyecto, viéndolo no solo como un ancla defensiva, sino como el sucesor espiritual y táctico de Toni Kroos a la hora de dictar el ritmo del juego.

Donde antes había dudas, por los posibles efectos a largo plazo de su cirugía de ligamento cruzado anterior, ahora el cambio se basa en los sólidos datos físicos del jugador desde su regreso. La vacilación ha desaparecido, reemplazada por la firme determinación de traer al madrileño de vuelta a casa.