¡Cuidado, Arsenal! El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, no tiene dudas sobre 'el equipo más fuerte' de la Champions League

Los Colchoneros mantuvieron vivas sus esperanzas en la Champions League con una dramática victoria por 2-1 sobre el Inter, decidida por un imponente cabezazo de José María Giménez en el minuto 93. El uruguayo se alzó más alto para conectar el córner de Antoine Griezmann, culminando un emocionante encuentro que estuvo cambiando de dominio durante toda la noche. Anteriormente, Julián Álvarez abrió el marcador para los locales antes de que Piotr Zielinski igualara para los Nerazzurri, preparando el escenario para un final de infarto. La victoria, la tercera de Atleti en la competición, los elevó a nueve puntos, manteniendo viva su escasa pero real esperanza de alcanzar los octavos de final sin tener que sortear una eliminatoria de repesca. Los visitantes, por su parte, sufrieron su primera derrota en la Liga de Campeones de la temporada bajo el mando de Cristian Chivu. Sin embargo, el tono de Simeone tras el partido fue cualquier cosa menos triunfante.

A pesar de Arsenal derrotar al Bayern Múnich 3-1 para seguir siendo el único equipo con un récord perfecto y a pesar de Atleti ser apaleado 4-0 por los Gunners a principios de la campaña, Simeone se negó a nombrar al equipo de Mikel Arteta como el referente de Europa. En su lugar, ofreció un veredicto firme e inesperado sobre quién lidera el grupo de cara a la fase decisiva de la competición. A medida que las celebraciones en el Metropolitano se desvanecían, el argentino desvió el foco del resultado hacia el panorama europeo más amplio y sus comentarios prepararon el momento perfecto para su declaración llamativa.