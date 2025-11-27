¡Cuidado, Arsenal! El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, no tiene dudas sobre 'el equipo más fuerte' de la Champions League
Atlético sorprende al Inter, pero Simeone dirige elogios a otro lado
Los Colchoneros mantuvieron vivas sus esperanzas en la Champions League con una dramática victoria por 2-1 sobre el Inter, decidida por un imponente cabezazo de José María Giménez en el minuto 93. El uruguayo se alzó más alto para conectar el córner de Antoine Griezmann, culminando un emocionante encuentro que estuvo cambiando de dominio durante toda la noche. Anteriormente, Julián Álvarez abrió el marcador para los locales antes de que Piotr Zielinski igualara para los Nerazzurri, preparando el escenario para un final de infarto. La victoria, la tercera de Atleti en la competición, los elevó a nueve puntos, manteniendo viva su escasa pero real esperanza de alcanzar los octavos de final sin tener que sortear una eliminatoria de repesca. Los visitantes, por su parte, sufrieron su primera derrota en la Liga de Campeones de la temporada bajo el mando de Cristian Chivu. Sin embargo, el tono de Simeone tras el partido fue cualquier cosa menos triunfante.
A pesar de Arsenal derrotar al Bayern Múnich 3-1 para seguir siendo el único equipo con un récord perfecto y a pesar de Atleti ser apaleado 4-0 por los Gunners a principios de la campaña, Simeone se negó a nombrar al equipo de Mikel Arteta como el referente de Europa. En su lugar, ofreció un veredicto firme e inesperado sobre quién lidera el grupo de cara a la fase decisiva de la competición. A medida que las celebraciones en el Metropolitano se desvanecían, el argentino desvió el foco del resultado hacia el panorama europeo más amplio y sus comentarios prepararon el momento perfecto para su declaración llamativa.
'Simeone: "El Inter es el equipo más fuerte en la Liga de Campeones"'
Antes de celebrar la magnitud de la victoria del Atlético, Simeone dejó claro dónde cree que está el verdadero poder en Europa ahora mismo. Hablando con Prime Video después del pitido final, dijo: “No hay duda de ello. El Inter es el equipo más fuerte de la Liga de Campeones en este momento.”
Luego reflexionó sobre cómo el Atlético afrontó el partido y el impacto de sus suplentes: “Por eso jugamos un primer tiempo para obstaculizar su juego. Sabíamos que en el segundo tiempo podríamos expresar todo nuestro repertorio, con jugadores de primer nivel como Griezmann, [Alexander] Sorloth y Nico González, quienes entraron muy bien y nos permitieron marcar en la última jugada. Fue muy bonito, pero la idea, independientemente del resultado, era la misma. No sé cómo vivir en mi zona de confort; prefiero quedarme así. Tienes que trabajar con fe, amor y calidad. Tengo jugadores que me siguen, y eso es crucial para cualquier entrenador. Hoy, había delanteros en el banquillo que querían empezar, y cuando entraron, demostraron su valía.”
¿Elogios de su futuro entrenador?
La admiración del técnico de 55 años por el Inter no surgió de la nada. Su conexión con los Nerazzurri sigue siendo profunda y ya había generado titulares en la víspera del partido. Cuando se le preguntó abiertamente sobre la posibilidad de dirigir al Inter en el futuro, el técnico del Atlético ofreció una de las respuestas más sinceras de su carrera.
Con calma y confianza, dijo: “No depende solo de mí, pero en mi carrera como entrenador puedo imaginarme dirigiendo al Inter algún día. Creo que sucederá algún día.”
Esos comentarios, junto con su elogio efusivo tras el partido, subrayan la estima que Simeone tiene por el club de la Serie A. También sitúa su veredicto en contexto: el Atlético puede haber vencido al Inter, pero aún los ve como el equipo más completo y equilibrado de Europa, incluso por delante del Arsenal, a quien notablemente no seleccionó a pesar de su inicio perfecto en la Liga de Campeones.
Los Rojiblancos han sido erráticos en Europa esta temporada, alternando fuertes victorias con grandes contratiempos, y las palabras de Simeone reflejan tanto el respeto por la estructura del Inter como el reconocimiento de la inconsistencia de su propio equipo.
Atlético vuelve a la caza, pero le esperan pruebas más difíciles
El gol tardío del Atleti los eleva a nueve puntos, manteniendo vivas sus escasas pero realistas esperanzas de alcanzar las rondas eliminatorias. La victoria llega en un momento crucial, ya que su campaña en la Liga de Campeones había estado en la cuerda floja. Simeone ahora buscará llevar ese impulso a la acción doméstica. El Atlético regresa a La Liga el sábado con un partido en casa contra el Real Oviedo, con el objetivo de estabilizar su forma en la liga y ganar confianza antes de su próximo desafío europeo.
La travesía en la Liga de Campeones se reanuda el 9 de diciembre, cuando viajan para enfrentarse al PSV, un partido que podría definir si esta campaña revitalizada se convierte en una verdadera carrera eliminatoria o en otra temporada de oportunidades perdidas. Por ahora, sin embargo, el argentino ha dejado clara su postura: el Inter es el equipo a vencer, y derrotarlos solo reforzó su creencia.