Cuatro goles en 45 partidos: ¿Por qué Phil Foden no ha podido replicar sus actuaciones del Manchester City y ha fracasado con Inglaterra?

Foden, quien tiene solo cuatro goles en sus 45 convocatorias, está en el puesto 140, junto al ex extremo del Liverpool Nicky Barmby, quien jugó la mitad de partidos que él, y por debajo de defensores como Tony Adams, Stuart Pearce y Gary Cahill (con cinco goles cada uno). En cuanto a goles por partido, se encuentra en el puesto 409, lo cual contrasta fuertemente con los 104 goles y 64 asistencias que ha producido en 333 partidos para el City.

El centrocampista no ha marcado para Inglaterra desde la victoria amistosa contra Escocia en septiembre de 2023, mientras que su último gol en competición fue contra Gales en la Copa del Mundo 2022. Antes de eso, sus únicas anotaciones para su país fueron un doblete contra Islandia en un partido a puerta cerrada de la Liga de Naciones en los días del coronavirus de 2020. Ha contribuido con nueve asistencias, aunque solo una de ellas ha sido desde el último Mundial.

Foden está lejos de ser el único que brilla mucho más para su club que para su país, pero la caída cuando cambia el azul claro del City por el blanco de Inglaterra es mucho más pronunciada que la de cualquier otro jugador de su estatura. Y vale la pena examinarlo una vez más mientras se prepara para hacer su primera aparición con Inglaterra en ocho meses en sus últimos dos partidos clasificatorios para la Copa del Mundo 2026 contra Serbia y Albania.