¡¿Cuánto quieren?! Real Madrid demandará a la UEFA por una asombrosa cifra multimillonaria en daños después de que el fallo sobre la Superliga favorezca a los gigantes de La Liga
La reclamación de €4.5 mil millones del Real Madrid contra la UEFA
La Superliga Europea, una vez anunciada como el proyecto más controvertido en la historia del fútbol, vuelve a estar en los titulares, y esta vez las apuestas son aún más altas. Madrid y A22 Sports Management, la empresa que promovió la desafortunada competición separatista, han anunciado planes para demandar a la UEFA por la asombrosa cifra de 4.500 millones de euros en daños.
Según AS, la cifra representa beneficios perdidos, daño reputacional y perjuicio competitivo causado por el supuesto monopolio de la UEFA. Los abogados de Madrid y A22 ya están redactando la demanda, marcando un cambio decisivo en la estrategia. Después de meses de discusiones fallidas y casi una docena de reuniones improductivas, las partes han decidido pasar a la ofensiva.
Esto se produce a raíz de una sentencia de un tribunal de Madrid que se puso del lado de los Blancos y A22, desestimando las apelaciones de la UEFA y confirmando que el organismo rector había "infringido gravemente las normas de libre competencia de la Unión Europea". Para el presidente del club, Florentino Pérez, fue la luz verde que había estado esperando durante mucho tiempo. El club siente que con la sentencia de Madrid a su favor pueden buscar justicia y reclamar miles de millones que creen se perdieron por la obstrucción ilegal de la UEFA.
La UEFA vs. la Superliga
Las raíces de esta guerra legal se remontan a abril de 2021, cuando 12 de los clubes de élite de Europa, incluidos Madrid, Barcelona, Manchester United y Juventus, anunciaron la creación de la Superliga. Diseñada como una rival de la UEFA Champions League, prometía mayores ingresos y un nuevo modelo para la competición de élite, con divisiones tanto masculinas como femeninas.
Pero en menos de 48 horas, el proyecto se derrumbó bajo una inmensa presión pública. Los aficionados protestaron en las calles, los gobiernos condenaron el plan, y la UEFA, respaldada por la FIFA, amenazó con duras sanciones. Los "Big Six" de Inglaterra se retiraron rápidamente, dejando a Madrid y Barcelona para luchar solos.
Indiferente, Pérez continuó argumentando que la estructura de la UEFA representaba un “monopolio que mata la innovación y la competencia justa.” Apoyados por Bernd Reichart, CEO de A22, los clubes emprendieron acciones legales. Su persistencia dio frutos cuando, en diciembre de 2023, el TJUE dictaminó que los requisitos de aprobación de la UEFA para nuevas competiciones violaban la ley de la UE.
El veredicto del TJUE fue posteriormente reforzado por la Audiencia Provincial de España, que declaró que la UEFA había abusado de su posición dominante al bloquear la Superliga. El fallo no solo validó los argumentos de larga data del Real Madrid, sino que también abrió la puerta a lo que podría convertirse en la demanda más cara en la historia del fútbol.
Dentro de las negociaciones que fracasaron
Tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), UEFA y A22 intentaron encontrar un terreno común. Se llevaron a cabo reuniones entre Bernd Reichart de A22, Teodoro Teodoridis de la UEFA y representantes de Madrid (Anas Laghrari) y Barcelona (Fernando Ledesma). Al principio, parecía posible avanzar en temas como los derechos de transmisión y la estructura de gestión de futuras competiciones.
Sin embargo, las conversaciones se rompieron cuando las partes no lograron acordar sobre el formato. Según personas cercanas, la UEFA fue acusada de "dilatar para ganar tiempo" y no tenía una intención real de llegar a un acuerdo. El estancamiento frustró a Madrid y A22, quienes comenzaron a ver la litigación como su única vía a seguir.
Mientras que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, pareció suavizar su postura y alinearse más con los Clubes de Fútbol Europeos de la UEFA (EFC, anteriormente Asociación de Clubes Europeos), Perez se mantuvo firme. En las últimas semanas, Laporta ha sido insistente en reconstruir lazos y 'tender puentes' con la UEFA y también asistió a una reunión en Roma organizada por el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, donde también estuvo presente el jefe de la UEFA, Aleksander Ceferin. "Al venir aquí, queremos construir relaciones y que se llegue a este acuerdo", dijo Laporta mientras asistía a la reunión.
Sin embargo, Perez vio el fallo como una reivindicación y una oportunidad para desafiar el control de la UEFA sobre el fútbol europeo. La próxima demanda, que podría extenderse por varias jurisdicciones, representa la culminación de años de conflicto detrás de escena, uno que podría redefinir cómo operan los modelos financieros y de gobernanza del fútbol.
Una batalla por el futuro del fútbol
La reclamación de 4.500 millones de euros de Madrid no se trata solo de dinero, sino de principios y poder. El club argumenta que el dominio de la UEFA ha limitado la libertad de los clubes para innovar, expandir ingresos y dar forma a su propio futuro. Los daños reclamados incluyen compensación por la pérdida de oportunidades comerciales, derechos de radiodifusión y daño a la marca causado por las acciones de la UEFA desde 2021.
Mientras tanto, la UEFA ha prometido contraatacar, insistiendo en que los recientes fallos judiciales no validan el concepto de la Superliga. En un comunicado, la organización enfatizó que sus “reglas de autorización actuales, adoptadas en 2022 y actualizadas en 2024, permanecen completamente vigentes.” La UEFA está explorando nuevas apelaciones mientras intenta reforzar su modelo de gobernanza a través de la ECA.
Si la demanda tiene éxito, podría abrir la puerta a que otros clubes y entidades presenten reclamaciones similares, lo que potencialmente podría costarle a la UEFA miles de millones más y debilitar su control sobre las competiciones europeas.