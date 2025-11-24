Getty Images Sport
¿Cuándo volverá Rodri? Pep Guardiola explica el regreso cauteloso del Balón de Oro
La condición física de Rodri es una preocupación para el Manchester City
Rodri sufrió una devastadora lesión de ligamento cruzado anterior en septiembre de 2024, lo que le impidió formar parte de la defensa del título de la Premier League en el Etihad Stadium; finalmente, la corona fue para el Liverpool. Más adelante, sufrió golpes menores al competir en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.
El City siempre ha sido consciente de la necesidad de manejar a Rodri con cuidado, con la esperanza de que pudiera recuperarse por completo. Sin embargo, sufrió un nuevo contratiempo el mes pasado en el partido contra el Brentford, cuando el centrocampista de 29 años tuvo que abandonar el encuentro en los primeros 20 minutos debido a problemas persistentes en su rodilla.
La ausencia de Rodri ha afectado el rendimiento del City en el campo. Tras su lesión la temporada pasada, el equipo perdió forma y momentum, quedando casi fuera de la lucha por el título de la Premier League al inicio de 2025. Esta temporada, aunque el City ha empezado con buen pie, sus actuaciones han sido inconsistentes debido a la participación esporádica de Rodri.
Pep Guardiola ofrece una actualización sobre Rodri
Antes del próximo partido de la Champions League contra el Bayer Leverkusen el martes, Guardiola ofreció una actualización sobre Rodri:
“Todos están en forma excepto Kova y Rodri. No mucho tiempo para Rodri todavía. No estoy seguro exactamente cuándo volverá. Estamos en el proceso y esperaremos un poco más para asegurarnos de que esté completamente bien.”
El Manchester City pierde impulso en la carrera por el título tras caer ante el Newcastle
Finalmente, el City estaba mostrando cierta consistencia tras ganar cuatro partidos consecutivos en todas las competiciones y se mantenía en la lucha por el título junto al Arsenal, quedando solo a cuatro puntos de los Gunners en la última jornada. Sin embargo, el equipo de Guardiola sufrió una inesperada derrota por 2-1 ante el Newcastle y cayó a la tercera posición en la Premier League, gracias a las victorias de Chelsea y Arsenal.
Analizando el partido tras la derrota, Guardiola declaró a BBC Radio 5 Live: “Fue un partido ajustado y entretenido. Ellos tuvieron oportunidades y nosotros también. Al final, marcaron un gol más. Dos o tres oportunidades que siempre tiene Haaland porque es el mejor. Empezamos muy bien la segunda mitad, teníamos el impulso y encontrábamos jugadores en las posiciones, pero después de que anotamos, ellos marcaron. Se complicó porque Botman estaba en el campo, la defensa estaba muy cerrada, así que se hizo más difícil.”
¿Guardiola frustrado con el rendimiento del Manchester City?
Guardiola perdió la calma tras la derrota 2-1 del City el sábado. El entrenador español fue visto manteniendo una conversación muy animada con Bruno Guimaraes, en la que ambos parecían tensos en varios momentos. También pareció discutir con un camarógrafo mientras intentaba controlar sus emociones. Más tarde, al ser consultado sobre el incidente, declaró: “No hay preguntas, todo está bien. Dije lo bueno que es [Bruno], pero esa conversación es para situaciones privadas. Todo está bien.”
Incluso se disculpó con el camarógrafo frente a los periodistas y añadió: “Pido disculpas. Me siento avergonzado al verlo. No me gusta. Me disculpé inmediatamente con el camarógrafo. Soy quien soy. Después de 1,000 partidos no soy perfecto, cometo errores graves. Pero lo que es seguro es que siempre defiendo a mi equipo y a mi club, eso es seguro. La razón por la que reaccioné así es porque quiero proteger a mi equipo y a mi club.”
