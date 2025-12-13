AFP
¡Crystal Palace pone sus ojos en Sacha Boey, compañero de equipo de Harry Kane! Las Águilas planifican un movimiento por la estrella del Bayern Múnich valorada en £30 millones en enero
Crystal Palace contempla un movimiento por Boey del Bayern
Crystal Palace ha incluido al defensor del Bayern Munich, Boey, en su lista de opciones para enero, según The Mirror, ya que Glasner busca reforzar su equipo durante un invierno agitado. El club enfrentará nueve partidos en 27 días, estirando sus recursos en un momento en que la lesión de rodilla de Munoz ha resaltado la necesidad urgente de otro lateral derecho. Los Eagles también están equilibrando múltiples competiciones, incluyendo la carrera por los cuatro primeros de la Premier League, la campaña de la Conference League y un próximo cuarto de final de la Copa Carabao contra el Arsenal.
Se cree que Boey, quien se unió al Bayern por £30 millones en enero de 2024, está disponible por alrededor de £13 millones ($17.3m) este invierno, lo que lo convierte en una oportunidad atractiva en un mercado donde el Palace debe maximizar el valor. Su perfil atlético y experiencia al más alto nivel coinciden con los requisitos de Glasner para un lateral que pueda operar agresivamente en ambos lados del campo. Con Nathaniel Clyne ahora de 34 años y exigiendo un manejo cuidadoso, el Palace ve a Boey como una opción confiable a largo plazo en lugar de solo una cobertura temporal.
La actividad de enero del Crystal Palace también estará influenciada por las negociaciones de contratos en curso, encabezadas por el propio contrato de Glasner que expira al final de la temporada. El técnico austríaco quiere refuerzos para ayudar a sostener la impresionante forma del club, y la directiva entiende que su estrategia de invierno jugará un papel en si eventualmente firma una extensión.
- AFP
Boey es parte de la posible renovación del Crystal Palace en caso de ventas en verano.
El movimiento de Crystal Palace por Boey refleja un cambio estratégico más amplio mientras el club intenta consolidar su lugar entre los equipos de mejor rendimiento de Inglaterra. Su triunfo en la FA Cup la temporada pasada ayudó a elevar las expectativas, y su posición actual en los cuatro primeros de la Premier League ha validado aún más el enfoque de alta intensidad y disciplina estructural de Glasner. Reclutar a un jugador del calibre de Boey señalaría la intención del club de mantener el impulso en lugar de simplemente sobrevivir a la congestión invernal.
El futuro de varios colaboradores clave también es un tema importante, con Guehi atrayendo interés de Bayern, Barcelona, Real Madrid, y Atlético de Madrid. Aunque el Palace no anticipa perderlo hasta el verano, el club está monitoreando activamente a defensores centrales como Ousmane Diomande, Ismael Doukoure, Joel Ordonez y Odilon Kossounou como parte de su planificación de sucesión. Este enfoque demuestra que el equipo de reclutamiento del Palace está planificando para múltiples eventualidades en lugar de reaccionar ante emergencias.
Las enormes luchas de Boey en el Bayern de Múnich
La disponibilidad de Boey se debe en gran medida a su desafiante paso por el Bayern Múnich, donde las lesiones y los cambios de entrenador han descarrilado su promesa inicial. Después de llegar como la exportación más cara en la historia de la Superliga turca, tuvo dificultades para encontrar ritmo debido a problemas musculares y quedó por detrás de otras opciones en la rotación defensiva de Vincent Kompany. A pesar de los minutos limitados, sus números subyacentes siguen siendo impresionantes, lo que sugiere que es un jugador aún capaz de operar a un nivel elite con el entorno adecuado y tiempo de juego consistente.
El Crystal Palace cree que puede ofrecer precisamente ese entorno. El sistema de carrileros de Glasner requiere velocidad, resistencia y conciencia defensiva, cualidades que Boey mostró consistentemente en el Galatasaray y en destellos en el Bayern. Su capacidad para progresar con el balón y cubrir terreno a velocidad lo convierte en un ajuste ideal para un esquema táctico que confía en gran medida en transiciones verticales y sobrecargas por las bandas, particularmente en el flanco derecho.
Además, Boey también ofrece un seguro en caso de que el interés de transferencia en Munoz se intensifique hacia el verano, donde Barcelona y Liverpool se mantienen atentos. Palace preferiría mantener a Munoz, pero la presencia de una cláusula de venta a favor de Genk añade otra variable a la ecuación financiera.
- Getty Images Sport
Crystal Palace continuará las conversaciones con el Bayern sobre Boey
Se espera que el Crystal Palace continúe las conversaciones con el Bayern de Múnich en las próximas semanas, y es probable que el acuerdo progrese una vez que Glasner y la directiva finalicen las prioridades para enero. Las discusiones sobre el contrato del entrenador se reanudarán a mediados de enero, y el resultado de la ventana de transferencias podría desempeñar un papel importante en la determinación de su compromiso a largo plazo. La oportunidad de agregar a Boey temprano en la ventana mejoraría tanto la profundidad del equipo como la capacidad del club para navegar un período de partidos exigente.
Por su parte, el Bayern está abierto a negociaciones mientras busca optimizar su plantilla y reasignar recursos bajo la dirección de Kompany. La falta de tiempo de juego de Boey y el precio reducido reflejan la disposición del club a autorizar su salida si se pueden acordar términos adecuados. Para el Palace, esto representa una oportunidad rara de adquirir un defensor de calidad de la Liga de Campeones por una fracción de su costo original.
Anuncios