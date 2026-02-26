Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr dan un impulso al título de la Liga Profesional Saudí mientras el delantero rival sufre una lesión

Mientras Al-Hilal flaquea, Al-Nassr prospera, impulsado por el eterno brillo de su capitán. Tras un breve periodo de fricciones internas, el icono portugués ha vuelto al redil con ganas de revancha. Ronaldo marcó en su tercer partido consecutivo desde que regresó tras boicotear a su equipo, lo que llevó al Al-Nassr de nuevo al primer puesto, lo que subraya su importancia para que el club consiga títulos. Su penalti contra el Al-Najma ayudó a asegurar una contundente victoria por 5-0, lo que les mantiene a dos puntos del Al-Ahli y amplía su ventaja sobre el Al-Hilal, que está pasando por dificultades.

La dirección del Al-Nassr parece haber resuelto cualquier desavenencia anterior con el cinco veces ganador del Balón de Oro en relación con la estrategia de inversión del club. Según se informa, Ronaldo se sentía frustrado por la falta de apoyo financiero durante el mercado de fichajes en comparación con sus rivales. Sin embargo, el impulso actual en el campo sugiere que esos problemas son cosa del pasado. Con el Al-Nassr sumando 58 puntos en 23 partidos y solo una derrota en toda la temporada, el camino hacia el campeonato parece cada vez más claro para el equipo amarillo y azul de Riad.