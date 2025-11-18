Getty Images
Cristiano Ronaldo visitará la Casa Blanca en su primera visita a Estados Unidos desde 2014
La figura principal de la liga
La relación de Ronaldo con el gobierno saudí ha sido objeto de debate desde hace tiempo, pero los acontecimientos recientes han dejado claro cuán estrechos son sus vínculos con la monarquía. En una entrevista con Piers Morgan la semana pasada, Ronaldo se refirió a MBS como “nuestro jefe”, y su próxima reunión en la Casa Blanca no hace más que reforzar esa idea.
El creciente protagonismo de Trump en la FIFA y en el escenario global del fútbol
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado sus esfuerzos por acercarse a figuras influyentes del fútbol mundial. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, asistió a su toma de posesión, y el verano pasado Trump fue el encargado de entregar el trofeo al Chelsea tras su triunfo en el Mundial de Clubes. Además, Trump e Infantino han ofrecido varias conferencias de prensa conjuntas desde la Casa Blanca, reforzando públicamente su relación.
CR7 estrecha su relación con Trump
Ronaldo también ha tenido interacciones recientes con el Presidente. En julio, Trump recibió una camiseta firmada por el delantero portugués con la dedicatoria: “Para el Presidente Donald J. Trump, Jugando por la Paz”. En ese momento, Ronaldo expresó su deseo de conversar con él sobre temas globales y explicó:
“Él es una de las personas que puede ayudar a cambiar el mundo. Uno de los individuos más importantes es el Presidente de Estados Unidos. Si podemos apoyarnos mutuamente para lograrlo… Él es alguien a quien quiero conocer para sentarme y tener una buena conversación. Ya sea aquí o en Estados Unidos, donde él prefiera. Sé que estuvo aquí en Arabia Saudita con nuestro jefe, MBS (Mohammed bin Salman). Espero algún día conocerlo.”
¿Qué sigue para Cristiano Ronaldo?
Tras el encuentro reportado, Ronaldo está previsto a regresar a Arabia Saudita, donde Al-Nassr recibirá a Al-Khaleej. El portugués atraviesa un gran momento: actualmente es el segundo máximo goleador de la liga, con nueve tantos.
