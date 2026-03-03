Cristiano Ronaldo sufre una lesión en el tendón de la corva, mientras que Al-Nassr confirma un duro golpe en medio de las afirmaciones de que el delantero estrella ha huido de Arabia Saudí tras el ataque a la embajada de Estados Unidos

La lesión de Ronaldo se produjo en los últimos compases del partido contra el Al-Fayha el 28 de febrero. A pesar de que el Al-Nassr se llevó los tres puntos, fue una noche frustrante para el icono portugués, que anteriormente había fallado un penalti en el minuto 12 del encuentro. Finalmente, fue sustituido por Abdullah Al-Hamdan en el minuto 81 tras hacer una señal al banquillo. Este golpe físico llega en un momento crucial para el club, que busca mantener su escasa ventaja en lo más alto de la clasificación de la Liga Profesional Saudí.

El máximo goleador de la división, que ha marcado 21 goles esta temporada, es ahora una gran duda para los próximos partidos. El Al-Nassr se enfrentará al Neom SC y al Al-Khaleej en la liga en marzo, pero la disponibilidad del capitán es una incógnita. Además, su participación en los partidos amistosos internacionales de Portugal contra México y la selección estadounidense a finales de este mes está ahora en peligro. Los aficionados esperan ver si el legendario delantero se recupera a tiempo para la recta final de la campaña nacional.