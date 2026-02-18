Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo se pierde otro partido del Al-Nassr, mientras que el gigante saudí alcanza los cuartos de final de la Liga de Campeones de la AFC
Ronaldo vuelve tras protestar contra el Fondo de Inversión Pública
Ronaldo protestó contra la Liga Profesional Saudí y el PIF tras el cierre del mercado de fichajes de enero, ya que el cinco veces ganador del Balón de Oro se mostró en desacuerdo con la supuesta falta de apoyo hacia él y el Al-Nassr en comparación con equipos como el Al-Hilal y el Al-Ahli.
Una de las quejas particulares del exjugador del Real Madrid y del Manchester United era que al Al-Hilal, uno de los rivales directos del Al-Nassr por el título de la Liga Profesional Saudí, se le permitió fichar a Karim Benzema, procedente del Al-Ittihad, actual campeón en horas bajas.
Ronaldo se perdió tres partidos durante su protesta, y la liga le advirtió públicamente sobre su conducta en el futuro.
En un comunicado se podía leer: «Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y sus propios dirigentes futbolísticos. Las decisiones sobre fichajes, gastos y estrategia corresponden a esos clubes, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Ese marco se aplica por igual en toda la liga.
Cristiano se ha comprometido plenamente con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel importante en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier competidor de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por muy importante que sea, determina las decisiones más allá de su propio club».
Ronaldo queda fuera de la convocatoria mientras el Al-Nassr avanza
Desde entonces, Ronaldo ha puesto fin a su periodo de inactividad y ha marcado en su regreso al Al-Nassr, anotando contra el Al-Fateh el fin de semana.
Sin embargo, no apareció por ningún lado cuando se anunció la alineación de su equipo para el partido de la AFC Champions League Two del miércoles por la noche contra el Arkadag. No fue una gran sorpresa, dado que el equipo que jugó en el partido de ida era en gran parte un equipo debilitado, y de nuevo algunos de los jugadores más importantes no fueron incluidos en el equipo desde el principio.
Un equipo con pocos efectivos venció al club de Turkmenistán.
Marcelo Brozovic, Kingsley Coman y Joao Felix fueron algunas de las estrellas que entraron en juego en la segunda parte desde el banquillo, mientras que Sadio Mane permaneció como suplente sin jugar durante todo el partido. El extremo Abdulrahman Ghareeb marcó el único gol del partido en el minuto 2, mientras que el defensa del Arkadag Guycmyrat Annagulyyew fue expulsado en el minuto 91.
Parece que Ronaldo se tomó la noche libre para mantener su forma física de cara a lo que va a ser una importante recta final por el título de la Liga Profesional Saudí. El Al-Nassr está a solo un punto del Al-Hilal, líder de la tabla, y se encuentra en un gran estado de forma, tras haber ganado sus últimos nueve partidos en todas las competiciones.
Ronaldo espera llenar la vitrina de trofeos del Al-Nassr
El Al-Nassr ya se ha enfrentado dos veces al Al-Hilal en la liga esta temporada, sumando solo un punto en esos dos partidos. Esto significa que tendrá que mantener su reciente racha perfecta y esperar que sea suficiente para superar a sus rivales y hacerse con el título. Durante el próximo mes se enfrentará al Al-Hazm, Al-Najma, Al-Feiha, Neom y Al-Khaleej.
Ronaldo y sus compañeros también esperarán a ver a quién se enfrentarán en los cuartos de final de la AFC Champions League Two, la segunda competición continental del fútbol asiático. El jugador de 41 años también espera ser convocado por Portugal para los amistosos contra México y Estados Unidos durante el parón internacional de marzo. El equipo de Roberto Martínez se preparará entonces para el Mundial de 2026 en Norteamérica y se enfrentará a Uzbekistán, Colombia y al ganador de la repesca en el Grupo K.
