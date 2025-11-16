'Somos mejores con Cristiano Ronaldo' - Roberto Martínez envía un mensaje claro después de que Portugal asegure su lugar en el Mundial 2026 de manera destacada sin su capitán suspendido

Se han planteado preguntas durante algún tiempo sobre si Portugal necesita seguir siendo tan leal a Ronaldo - ya que ahora juega en la Saudi Pro League para Al-Nassr - pero Roberto Martínez tiene claro que la exestrella del Manchester United y del Real Madrid será una parte importante de sus planes en 2026.

Martínez dijo a los periodistas después de ver a Portugal marcar nueve sin CR7: “Somos mejores con Ronaldo, Nuno Mendes y Pedro Neto. Lo más importante es que el fútbol es un juego de errores, de dificultades, de resiliencia, y cuando algunos jugadores no están, tenemos que encontrar la manera de ganar. Creo que lo importante es tener a todos los jugadores importantes, pero también tener confianza y una idea clara de que podemos ganar cuando ciertos jugadores no están en el once inicial.”

Los planes pueden comenzar seriamente para otro intento de gloria global, con Martínez esperando descubrir contra quién se alineará Portugal en la fase de grupos. Añadió: “La preparación es importante, que todos los aficionados disfruten el sorteo. El día de preparación es importante, el campo de entrenamiento en marzo será muy importante para preparar el Mundial.”

