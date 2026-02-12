Cristiano Ronaldo recibe el apoyo de su antiguo entrenador para una «increíble» unión con Lionel Messi en el Inter Miami en medio de las tensiones con el Al-Nassr.

A los aficionados de todo el mundo les encantaría ver a Ronaldo y Messi, que suman entre ambos 13 Balones de Oro, jugar en el mismo equipo antes de que ambos se retiren. Ya se han enfrentado en partidos internacionales y en el clásico, el encarnizado duelo que separa al Barcelona y al Real Madrid.

Ninguno de los dos da señales de ralentizar su ritmo, y Messi ha hecho historia en Estados Unidos al convertirse en el primer jugador en ganar dos veces consecutivas el premio MVP. Ayudó a conseguir una histórica victoria en la MLS Cup en el sur de Florida la temporada pasada y ha ampliado su contrato hasta 2028.

Ronaldo, que ahora tiene 41 años, está trabajando en un lucrativo contrato en Arabia Saudí que se prolongará hasta 2027. Esos términos podrían romperse este verano, ya que existe una cláusula de rescisión que puede activarse en la próxima ventana de fichajes.