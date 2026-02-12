Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo recibe el apoyo de su antiguo entrenador para una «increíble» unión con Lionel Messi en el Inter Miami en medio de las tensiones con el Al-Nassr.
Ronaldo y Messi firmaron extensiones de contrato hasta 2025.
A los aficionados de todo el mundo les encantaría ver a Ronaldo y Messi, que suman entre ambos 13 Balones de Oro, jugar en el mismo equipo antes de que ambos se retiren. Ya se han enfrentado en partidos internacionales y en el clásico, el encarnizado duelo que separa al Barcelona y al Real Madrid.
Ninguno de los dos da señales de ralentizar su ritmo, y Messi ha hecho historia en Estados Unidos al convertirse en el primer jugador en ganar dos veces consecutivas el premio MVP. Ayudó a conseguir una histórica victoria en la MLS Cup en el sur de Florida la temporada pasada y ha ampliado su contrato hasta 2028.
Ronaldo, que ahora tiene 41 años, está trabajando en un lucrativo contrato en Arabia Saudí que se prolongará hasta 2027. Esos términos podrían romperse este verano, ya que existe una cláusula de rescisión que puede activarse en la próxima ventana de fichajes.
Ronaldo x Messi: ¿Podría darse su unión en la MLS?
El ex entrenador del Manchester United, Rene Meulensteen, que trabajó con CR7 en Old Trafford, ha explicado a BetGoat por qué podría producirse una sorprendente unión en Estados Unidos. El holandés afirmó: «Cristiano Ronaldo podría seguir triunfando en la MLS, sin ningún problema. Con el equipo y los jugadores adecuados a su alrededor, al 100 %, podría triunfar. Si le dan buenos pases, él los convertirá en goles. Podría hacerlo en la MLS, sin lugar a dudas.
¿Jugar junto a Lionel Messi en el Inter de Miami? Sería increíble. Sinceramente, sería fantástico. Serían los partidos más taquilleros cada semana. ¿Quién no querría ver eso? Siempre y cuando se mantenga el equilibrio adecuado para garantizar que tanto Cristiano como Messi puedan seguir jugando al máximo nivel. Solo pensar en ello es emocionante, sería lo más interesante en la historia del fútbol si lo consiguieran, eso es seguro».
Meulensteen ya se había pronunciado anteriormente sobre el sueño americano de CR7: «¿Te imaginas a Messi y Ronaldo jugando en el mismo equipo en Miami? Es una ciudad fantástica. Creo que le encantaría ir allí.
«Por el contrario, sería increíble reavivar la rivalidad entre Messi y Ronaldo. ¿Por qué no Los Ángeles? Creo que Cristiano probablemente se mudaría a Los Ángeles porque estaría muy cerca de Hollywood. Probablemente ese sea su próximo destino».
Por qué Beckham podría hacer posible un acuerdo sorprendente
Beckham es considerado el hombre capaz de hacer realidad un fichaje estrella, ya que el exjugador del Manchester United, que lucía el dorsal número 7, es ahora copropietario del Inter de Miami. El exjugador de la MLS y ganador de la Copa del Mundo, Kleberson, declaró recientemente a GOAL sobre la posible unión de Ronaldo y Messi: «¡Vaya, imagínate que eso ocurriera, Estados Unidos se volvería loco! Venderían todo lo que tienen para tener a esos dos juntos. En un vestuario: Messi, Cristiano Ronaldo y quizás Neymar. ¡Es un equipo de ensueño!».
Otro hombre que ha honrado las filas de la MLS, el exdelantero del Toronto FC, Chicago Fire y Vancouver Whitecaps, Rob Earnshaw, también ha declarado a GOAL sobre un cambio que daría que hablar al mundo: «Si hubiera un lugar donde eso pudiera suceder, sería en algún sitio como el Inter Miami.
Por desgracia, no creo que eso vaya a suceder nunca. A todos los fanáticos nos encantaría verlos jugar en un equipo algún día y trabajar juntos antes de que ambos se retiren. No creo que vaya a suceder, pero si hubiera alguna posibilidad, creo que David Beckham sería el indicado para hacerlo realidad».
Ronaldo en huelga: el mejor jugador portugués de todos los tiempos está listo para volver
Ronaldo se ha perdido los últimos tres partidos del Al-Nassr en todas las competiciones. Se descartó a sí mismo para el primero de ellos, tras mostrar su desacuerdo con la forma en que se distribuyen los fondos de traspasos en la Liga Profesional Saudí, y su comportamiento ha sido criticado por muchos.
Se espera que vuelva a la acción en el partido contra el Al-Fateh el sábado, en la lucha por el título en Oriente Medio, pero aún está por ver cuántos partidos más jugará antes de formar parte de la aventura de Portugal en busca de la inmortalidad en el Mundial este verano.
