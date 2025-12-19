Cristiano Ronaldo querrá ser el 'número 1' cuando se retire, ya que el exdelantero del Real Madrid dice que el eterno GOAT portugués aún no está listo para la 'última palabra'

El ícono argentino Messi ya ha conseguido una corona global, ayudando a la Albiceleste a un triunfo memorable en Qatar 2022. Se espera que forme parte de una defensa del título en Estados Unidos, Canadá y México.

Ronaldo también se dirigirá a ese torneo, con el eterno delantero que cumplirá 41 años cuando participe en una sexta fase final de la Copa del Mundo. Es campeón de la Eurocopa y dos veces ganador de la Liga de Naciones de la UEFA con Portugal, pero aún le falta completar su colección de medallas.

Negredo admite que Ronaldo querrá, habiendo roto récords a lo largo de su notable carrera, retirarse en la cima. Todavía está buscando alcanzar los 1,000 goles en su carrera, con una extensión de contrato de dos años acordada en el equipo de la Saudi Pro League Al-Nassr que lo llevará hasta 2027.

Muchos han sugerido que CR7 podría jugar más allá de ese punto, dándole la oportunidad de convertirse en compañero de equipo de su hijo mayor Cristiano Jr, y su apetito por el juego no muestra signos de disminuir.