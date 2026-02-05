Getty
Cristiano Ronaldo pone fin a su huelga y se prepara para enfrentar al Al-Ittihad en la Saudi Pro League
Ronaldo se ausentó del derbi tras declararse en huelga
Se informó que el fichaje de Karim Benzema, excompañero de Ronaldo en el Real Madrid, por Al-Hilal fue la gota que colmó el vaso para el portugués, quien se mostró firmemente en contra del movimiento. Pese a sus objeciones, la operación se completó y el delantero francés dejó Al-Ittihad.
Para hacer patente su desacuerdo, Ronaldo se ausentó del partido, obligando al entrenador Jorge Jesus a recurrir a otras opciones. Al-Nassr logró una victoria por 1-0 gracias al gol del exdelantero del Liverpool Sadio Mané, aunque el club habría preferido contar con su estrella, considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos.
La Saudi Pro League mantiene que Ronaldo cuenta con todo su apoyo
Sky Sports News informa que Cristiano Ronaldo está “descontento con la gestión del club”. Se dice que considera que Al-Nassr no recibe el mismo respaldo financiero que otros tres clubes propiedad del fondo soberano saudí PIF: Al Hilal, Al Ahli y Al Ittihad.
Aunque CR7 se muestra frustrado con el PIF, Sky señala que el fichaje de Karim Benzema fue financiado por un inversor saudí privado multimillonario, el príncipe Alwaleed bin Talal, y añaden que nada impide a Al-Nassr incorporar más jugadores con el apoyo de inversores privados.
Desde la dirección en Arabia Saudí insisten en que Ronaldo cuenta con “todo su apoyo y que nada ha cambiado”. El cinco veces ganador del Balón de Oro “ha estado involucrado en todas las decisiones del club y al tanto de traspasos y oportunidades de inversión, lo que hace sorprendente que esté tan descontento”.
La Saudi Pro League recalca que la competición es “justa” y recuerda que Al-Nassr ya ha invertido cerca de 100 millones de libras (136 millones de dólares) en fichajes esta temporada, con Ronaldo formando dupla con jugadores como Joao Felix y Kingsley Coman.
Ronaldo trabaja en el contrato más lucrativo del fútbol mundial
Cristiano Ronaldo, que cumplirá 41 años el próximo 5 de febrero, parece haber sido persuadido por el momento. Ha regresado a los entrenamientos, y los responsables de Al-Nassr confían en que el internacional portugués ponga fin a su huelga, con la posibilidad de que el equipo vuelva a liderar la tabla este viernes.
Ronaldo negocia el contrato más lucrativo del fútbol mundial, que se estima le reporta unas 600.000 euros al día, y está obligado por contrato a jugar siempre que no sufra ninguna lesión.
El exjugador de la Premier League y exinternacional inglés Danny Murphy comentó en talkSPORT sobre la actitud de CR7: “Quizá Ronaldo podría dar parte de sus ganancias al club para ayudarles a fichar más jugadores. Nunca he oído algo tan ridículo en toda mi vida, un disparate narcisista.”
El próximo paso de Ronaldo: ¿de vuelta al Sporting o a la MLS con Messi?
Al-Nassr se ha mostrado sorprendido por las acciones de su capitán, pero considera el asunto cerrado. Aun así, siguen surgiendo preguntas sobre el futuro a largo plazo de Cristiano Ronaldo.
Al portugués le restan aproximadamente 18 meses de contrato, hasta el verano de 2027, pero existe una cláusula de rescisión de 53 millones de euros que podría activarse en la próxima ventana de fichajes. Se ha especulado con un posible regreso a Europa, e incluso con un retorno al Sporting CP, el club de su infancia.
Otros analistas también han planteado la posibilidad de que Ronaldo se una a su eterno rival Lionel Messi en Estados Unidos. Podrían coincidir en el Inter Miami, campeón de la MLS Cup, donde otra leyenda del Manchester United, Sir David Beckham, ejerce de copropietario y participa en la toma de decisiones.
Por ahora, Ronaldo está centrado en el duelo contra Al-Ittihad y en mantener a Al-Nassr en la lucha por los principales títulos, buscando un éxito tangible que ha sido difícil de alcanzar durante su etapa en Oriente Medio.
